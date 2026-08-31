Вибух у Рівному: загинув вибухотехнік поліції Микола Омельчук. ФОТО

Унаслідок вибуху на території адміністративної будівлі відділу поліції у Рівному загинув 47-річний підполковник Микола Омельчук.

Сумну звістку повідомила поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

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У поліції нагадали, що трагедія сталася сьогодні, 31 серпня, близько 15:30 на території відділення поліції №1 у Рівному.

Що відомо про Миколу Омельчука

Микола Омельчук понад 25 років свого життя служив Україні та працював із вибухонебезпечними предметами.

"Упродовж кар’єри пройшов усі щаблі професійного становлення – від техніка-сапера НДЕКЦ до заступника начальника управління – начальник відділу забезпечення вибухобезпеки управління вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що впродовж багатьох років він виконував найскладніші й найнебезпечніші завдання із виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, у складі зведеного загону вибухотехніків НПУ Микола Омельчук чотири рази розміновував деокуповані території України.

"Його професіоналізм, мужність, витримка та безмежна відданість службі здобули глибоку повагу колег і всіх, хто мав честь працювати поруч", - розповіли у поліції.

У Миколи Омельчука залишилися дружина, дві доньки віком 21 та 17 років, а також 5-річний син.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному стався вибух в адміністративній будівлі райвідділу. Є загиблий та поранені поліціянти.

За фактом події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вибуху.

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