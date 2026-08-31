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Вибух у Рівному: загинув вибухотехнік поліції Микола Омельчук. ФОТО

Унаслідок вибуху на території адміністративної будівлі відділу поліції у Рівному загинув 47-річний підполковник Микола Омельчук.

Сумну звістку повідомила поліція Рівненщини, інформує Цензор.НЕТ.

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У поліції нагадали, що трагедія сталася сьогодні, 31 серпня, близько 15:30 на території відділення поліції №1 у Рівному.

Що відомо про Миколу Омельчука 

Микола Омельчук понад 25 років свого життя служив Україні та працював із вибухонебезпечними предметами.

Микола Омельчук

"Упродовж кар’єри пройшов усі щаблі професійного становлення – від техніка-сапера НДЕКЦ до заступника начальника управління – начальник відділу забезпечення вибухобезпеки управління вибухотехнічної служби ГУНП в Рівненській області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що впродовж  багатьох років він виконував найскладніші й найнебезпечніші завдання із виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, у складі зведеного загону вибухотехніків НПУ Микола Омельчук чотири рази розміновував деокуповані території України.

"Його професіоналізм, мужність, витримка та безмежна відданість службі здобули глибоку повагу колег і всіх, хто мав честь працювати поруч", - розповіли у поліції.

У Миколи Омельчука залишилися дружина, дві доньки віком 21 та 17 років, а також 5-річний син.

Дивіться також: Вибух пролунав у райвідділі поліції у Рівному: є загиблий та поранені. ФОТО

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному стався вибух в адміністративній будівлі райвідділу. Є загиблий та поранені поліціянти.
  • За фактом події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вибуху.

Читайте також: Вибух на території райвідділу поліції Рівного: загинув поліціянт-вибухотехнік, розпочато розслідування

Автор: 

вибух (4827) Рівне (465) смерть (7011) сапер (248) Рівненська область (1203) Рівненський район (61)
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Топ коментарі
+3
Вічна пам'ять
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31.08.2026 22:20 Відповісти
+3
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31.08.2026 22:28 Відповісти
+2
Більш того, на війні, на яку їх відловлюють та посилають колеги загиблого. І все лише для того, щоб самим не йти на війну.
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31.08.2026 22:19 Відповісти

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