Число пострадавших вследствие вражеских атак на Киевщине возросло до 9 человек, — КОВА

Число пострадавших вследствие российского нападения на Киевскую область 31 августа возросло до девяти человек. В Бучанском районе женщина получила осколочное ранение ноги и была госпитализирована, также были повреждены два частных дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КОВА.

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"В Бучанском районе женщина получила осколочное ранение ноги. Ее госпитализировали в местную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

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Таким образом, число пострадавших вследствие вражеских атак в Киевской области возросло до 9 человек.

Кроме того, в Бучанском районе повреждены два частных дома.

"Враг продолжает атаковать область. Берегите себя и находитесь в укрытиях", — обратились в КОВА к гражданам.

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