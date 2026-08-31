Кількість постраждалих внаслідок ворожих атак на Київщині зросла до 9 людей, - КОВА
Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київщину 31 серпня зросла до дев’яти людей. У Бучанському районі жінка дістала уламкове поранення ноги та була госпіталізована, також пошкоджено два приватні будинки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КОВА.
"У Бучанському районі жінка отримала уламкове поранення ноги. Її госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.
Таким чином, кількість постраждалих внаслідок ворожих атак на Київщині зросла до 9 людей.
Також у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.
"Ворог продовжує атакувати область. Бережіть себе та перебувайте в укриттях", - звернулися в КОВА до громадян.
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