Кількість постраждалих внаслідок ворожих атак на Київщині зросла до 9 людей, - КОВА

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київщину 31 серпня зросла до дев’яти людей. У Бучанському районі жінка дістала уламкове поранення ноги та була госпіталізована, також пошкоджено два приватні будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КОВА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У Бучанському районі жінка отримала уламкове поранення ноги. Її госпіталізували до місцевої лікарні, де медики надають всю необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти знищили ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині

Таким чином, кількість постраждалих внаслідок ворожих атак на Київщині зросла до 9 людей.

Також у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки.

"Ворог продовжує атакувати область. Бережіть себе та перебувайте в укриттях", - звернулися в КОВА до громадян.

Також читайте: Російська атака пошкодила равликову ферму на Київщині