Враг атаковал Киев ракетами и дронами: погибли три человека, пятеро пострадали

В ночь на 1 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев с применением ракет и ударных беспилотников. В результате вражеского удара погибли три человека. Еще пятеро получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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Российские войска в течение ночи неоднократно запускали ракеты в направлении столицы. КГВА сообщала о высокоскоростных целях, которые двигались на Киев, в частности со стороны юга Киевской области.

По состоянию на 02:00 было известно о четырёх пострадавших в Соломенском районе столицы, среди них — двое детей.

Позже КГГА сообщила о возгорании на территории нежилого сектора в Днепровском районе.

Также в 04:10 в КГГА заявили о возгорании жилого дома в Днепровском районе в результате вражеской атаки. Однако впоследствии эту информацию опровергли: по данным администрации, возгорание жилого дома не подтвердилось.

"К сожалению, в результате вражеской атаки на столицу погибли 3 человека. Выражаем соболезнования родным и близким.

Также известно о 5 пострадавших", — говорится в сообщении.

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