Ворог атакував Київ ракетами та дронами: загинули троє людей, п’ятеро постраждали

У ніч проти 1 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Київ із застосуванням ракет та ударних безпілотників. Унаслідок ворожого удару загинули троє людей. Ще п’ятеро дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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Російські війська протягом ночі неодноразово запускали ракети в напрямку столиці. КМВА повідомляла про швидкісні цілі, які рухалися на Київ, зокрема з боку півдня Київщини.

Станом на 02:00 було відомо про чотирьох постраждалих у Солом’янському районі столиці, серед них - двоє дітей.

Пізніше КМВА повідомила про загоряння на території нежитлового сектору в Дніпровському районі.

Також о 04:10 у КМВА заявили про загоряння житлового будинку в Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки. Однак згодом цю інформацію спростували: за даними адміністрації, загоряння житлового будинку не підтвердилося.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки на столицю загинули 3 людини. Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

Також відомо про 5 постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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