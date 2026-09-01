В июле Россия убила и ранила больше всего украинских детей за более чем четыре года, - ООН

По данным ООН, июль 2026 года стал самым трагичным месяцем для детей по количеству погибших и раненых в результате российской агрессии с апреля 2022 года - 17 погибших и 166 раненых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СтратКомВСУ со ссылкой на данные ЮНИСЕФ и государственного сайта "Діти війни".

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"По состоянию на 1 сентября, с начала широкомасштабного вторжения Россия убила 739 и ранила 2840 украинских детей. 2374 считаются пропавшими без вести. Более того, 20 610 незаконно депортированы и перемещены - по сути, похищены", - говорится в сообщении.

За это военное преступление Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора.

По данным Мониторинговой миссии ООН, в июле 2026 года зафиксировано наибольшее количество пострадавших от российской агрессии украинских детей с апреля 2022 года. В июле 2026 года погибли семнадцать детей и 166 получили ранения - в полтора раза больше, чем в июне.

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