У липні Росія вбила та поранила найбільше українських дітей за понад чотири роки, - ООН
За даними ООН, липень 2026 року став найгіршим місяцем для дітей за кількістю загиблих і поранених від російської агресії з квітня 2022 року - 17 загиблих і 166 поранених.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СтратКом ЗСУ із посиланням на дані UNICEF та державного сайту "Діти війни".
"Станом на 1 вересня, від початку широкомасштабного вторгнення Росія вбила 739 і поранила 2840 українських дітей. 2374 вважаються зниклими. Понад те, 20610 незаконно депортовані та переміщені - по суті, викрадені", - йдеться в повідомленні.
За цей воєнний злочин Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора.
За даними Моніторингової місії ООН, у липні 2026 зафіксовано найбільшу кількість постраждалих від російської агресії українських дітей від квітня 2022 року. У липні 2026 загинуло сімнадцять дітей та 166 отримали поранення - в півтора раза більше, ніж у червні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль