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Новости Китай о войне в Украине
2 025 17

Китай усилит координацию относительно Украины для политического урегулирования войны, - Си Цзиньпин

Си Цзиньпин сделал заявление о завершении войны в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин пообещал усилить координацию по Украине для "политического урегулирования кризиса".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, передает CCTV.

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Си подчеркнул, что в настоящее время в международной ситуации заметно растет количество неопределенных и непредсказуемых факторов, однако "стремление народов всех стран к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодному взаимодействию остается неизменным".

Он добавил, что Китай намерен усилить координацию с другими странами для поиска путей политического урегулирования ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и в Афганистане.

"Что касается таких международных и региональных горячих точек, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и содействовать политическому урегулированию", - сказал он.

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Китай (3421) Си Цзиньпин (410) война в Украине (9065)
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Топ комментарии
+5
Косоокий як завжди патякає ні про що, на практиці підтримуючи кацапського агресора.
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01.09.2026 12:43 Ответить
+4
Політичне врегулювання війни це як заряджати воду по телевізору. Московського фашистського людоїда і його режим потрібно знищити, а не допомагати йому зброєю, цинічне і брехливе ти вузькооке падло
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01.09.2026 12:40 Ответить
+2
загиблі цивільні на їх совісті
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01.09.2026 12:49 Ответить

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