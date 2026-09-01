Китай усилит координацию относительно Украины для политического урегулирования войны, - Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин пообещал усилить координацию по Украине для "политического урегулирования кризиса".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, передает CCTV.
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Си подчеркнул, что в настоящее время в международной ситуации заметно растет количество неопределенных и непредсказуемых факторов, однако "стремление народов всех стран к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодному взаимодействию остается неизменным".
Он добавил, что Китай намерен усилить координацию с другими странами для поиска путей политического урегулирования ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и в Афганистане.
"Что касается таких международных и региональных горячих точек, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и содействовать политическому урегулированию", - сказал он.
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