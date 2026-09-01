Китай посилить координацію щодо України для політичного врегулювання війни, - Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв посилити координацію щодо України для "політичного врегулювання кризи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на саміті Шанхайської організації співпраці в Бішкеку, повідомляє CCTV.

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Подробиці

Сі підкреслив, що наразі в міжнародній ситуації помітно зростає кількість невизначених і непередбачуваних факторів, проте "прагнення народів усіх країн до миру, розвитку, співпраці та взаємовигідного співробітництва залишається незмінним".

Він додав, що Китай має намір посилити координацію з іншими країнами для пошуку шляхів політичного врегулювання ситуації в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані.

"Щодо таких міжнародних та регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню", - сказав він.

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