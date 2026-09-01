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Новини Китай про війну в Україні
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Китай посилить координацію щодо України для політичного врегулювання війни, - Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін зробив заяву про завершення війни в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв посилити координацію щодо України для "політичного врегулювання кризи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на саміті Шанхайської організації співпраці в Бішкеку, повідомляє CCTV.

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Подробиці

Сі підкреслив, що наразі в міжнародній ситуації помітно зростає кількість невизначених і непередбачуваних факторів, проте "прагнення народів усіх країн до миру, розвитку, співпраці та взаємовигідного співробітництва залишається незмінним".

Він додав, що Китай має намір посилити координацію з іншими країнами для пошуку шляхів політичного врегулювання ситуації в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані.

"Щодо таких міжнародних та регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню", - сказав він.

Читайте: Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном. Україну обговорювали "побіжно", - Пєсков

Автор: 

Китай (3274) Сі Цзіньпін (437) війна в Україні (9113)
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Топ коментарі
+11
Косоокий як завжди патякає ні про що, на практиці підтримуючи кацапського агресора.
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01.09.2026 12:43 Відповісти
+8
Політичне врегулювання війни це як заряджати воду по телевізору. Московського фашистського людоїда і його режим потрібно знищити, а не допомагати йому зброєю, цинічне і брехливе ти вузькооке падло
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01.09.2026 12:40 Відповісти
+7
загиблі цивільні на їх совісті
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01.09.2026 12:49 Відповісти

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