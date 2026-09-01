Зарплаты учителей будут рассчитываться по-новому: в МОН назвали суммы от 11,2 до 41 тысячи гривен "на руки"

В Украине с нового учебного года зарплаты работников образования стали рассчитывать по новой системе. Для школьных учителей выплаты с учетом надбавок и доплат составят от 16,6 до 37 тысяч гривен до налогообложения - примерно от 12,8 до 28,5 тысячи гривен "на руки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о новых расчетах рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко. Конкретная зарплата не будет одинаковой для всех: она будет зависеть от должности педагога, его квалификации и стажа, количества часов, а также надбавок и доплат.

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Учителя школ – до 28,5 тысяч "на руки"

Для школьных учителей сохранили надбавку за престижность труда - от 20% до 30% должностного оклада. Ее конкретный размер будет определять учредитель учреждения, то есть орган местного самоуправления.

Отдельные 2,6 тысячи гривен продолжат получать школьные педагоги, работающие очно на прифронтовых территориях. Громады за свой счет смогут устанавливать аналогичные доплаты и работникам других учебных заведений.

Для педагогов профессионального и предвузовского образования надбавка за престижность составит от 5% до 30%. Тем, кто готовит будущих работников оборонно-промышленной, топливно-энергетической, машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей, должностные оклады будут дополнительно повышаться на 10%.

В целом для этой категории педагогов зарплаты составят от 14,5 до 37 тысяч гривен в начисленном виде, или от 11,2 до 28,5 тысячи после уплаты налогов.

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В высших учебных заведениях - до 53 тысяч в начисленном виде

Самый высокий верхний предел среди приведенных МОН сумм - у работников высших учебных заведений. Им будут начислять от 17 до 53 тысяч гривен в месяц, что после уплаты налогов составит примерно от 13 до 41 тысячи гривен.

В национальных университетах зарплата может быть еще выше, если учебное заведение установит дополнительное повышение в пределах своего фонда оплаты труда.

Сотрудникам инклюзивно-ресурсных центров предусмотрена надбавка за престижность от 25% до 30%. Их зарплаты составят от 22,5 до 28 тысяч гривен начисленными – от 17,3 до 21,5 тысячи "на руки".

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Тарифную сетку отменили: как теперь рассчитывают зарплату

Главное изменение - отказ от Единой тарифной сетки. Вместо тарифных разрядов должностной оклад будет определяться по коэффициенту к базовой величине - средней зарплате в экономике за квартал. В приведенном МОН расчете она составляет 28 885 гривен.

Каждой должности соответствует свой коэффициент, а минимальный должностной оклад должен составлять 1,6 минимальной зарплаты.

Новый механизм с 2026–2027 учебного года вводится в учреждениях общего среднего, профессионального, предвузовского и высшего образования, инклюзивно-ресурсных центрах и государственных учреждениях.

Дошкольные и внешкольные учреждения также могут перейти на новую систему по решению местных властей с учетом возможностей бюджета. В случае перехода зарплаты их педагогов могут вырасти до 50%, а выплаты после уплаты налогов составят от 11 до 21,5 тысячи гривен.

В МОН при этом признают, что нынешнее повышение не решает проблему зарплат педагогов полностью.

"Принятые изменения приближают нас к гарантиям, заложенным в Законе "Об образовании", но работа на этом не заканчивается. Продолжаем работать над следующими шагами", - отметил Бутенко.

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