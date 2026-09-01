Зарплати вчителів рахуватимуть по-новому: у МОН назвали суми від 11,2 до 41 тисячі гривень "на руки"

В Україні з нового навчального року зарплати освітян почали рахувати за новою системою. Для шкільних учителів виплати з урахуванням надбавок і доплат становитимуть від 16,6 до 37 тисяч гривень до оподаткування – приблизно від 12,8 до 28,5 тисячі гривень "на руки".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про нові розрахунки розповів міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Конкретна зарплата не буде однаковою для всіх: вона залежатиме від посади педагога, його кваліфікації та стажу, кількості годин, а також надбавок і доплат.

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Учителі шкіл – до 28,5 тисячі "на руки"

Для шкільних учителів зберегли надбавку за престижність праці – від 20% до 30% посадового окладу. Її конкретний розмір визначатиме засновник закладу, тобто орган місцевого самоврядування.

Окремі 2,6 тисячі гривень продовжать отримувати педагоги шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях. Громади за власний кошт зможуть встановлювати аналогічні доплати й працівникам інших закладів освіти.

Для педагогів професійної та фахової передвищої освіти надбавка за престижність становитиме від 5% до 30%. Тим, хто готує майбутніх працівників оборонно-промислової, паливно-енергетичної, машинобудівної та металообробної галузей, посадові оклади додатково підвищуватимуть на 10%.

Загалом для цієї категорії педагогів зарплати становитимуть від 14,5 до 37 тисяч гривень нарахованими, або від 11,2 до 28,5 тисячі після податків.

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У закладах вищої освіти – до 53 тисяч нарахованими

Найвища верхня межа серед наведених МОН сум – у працівників закладів вищої освіти. Їм нараховуватимуть від 17 до 53 тисяч гривень на місяць, що після податків становитиме приблизно від 13 до 41 тисячі гривень.

У національних університетах зарплата може бути ще більшою, якщо заклад встановить додаткове підвищення в межах свого фонду оплати праці.

Працівникам інклюзивно-ресурсних центрів передбачили надбавку за престижність від 25% до 30%. Їхні зарплати становитимуть від 22,5 до 28 тисяч гривень нарахованими – від 17,3 до 21,5 тисячі "на руки".

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Тарифну сітку скасували: як тепер рахують зарплату

Головна зміна – відмова від Єдиної тарифної сітки. Замість тарифних розрядів посадовий оклад визначатимуть за коефіцієнтом до базової величини – середньої зарплати в економіці за квартал. У наведеному МОН розрахунку вона становить 28 885 гривень.

Кожній посаді відповідає власний коефіцієнт, а найменший посадовий оклад має становити 1,6 мінімальної зарплати.

Новий механізм із 2026–2027 навчального року запроваджують у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інклюзивно-ресурсних центрах і державних закладах.

Дошкільні та позашкільні заклади також можуть перейти на нову систему за рішенням місцевої влади з урахуванням можливостей бюджету. У разі переходу зарплати їхніх педагогів можуть зрости до 50%, а виплати після податків становитимуть від 11 до 21,5 тисячі гривень.

У МОН водночас визнають, що нинішнє підвищення не розв’язує проблему зарплат освітян повністю.

"Ухвалені зміни наближають нас до гарантій, закладених у Законі "Про освіту", але робота на цьому не завершується. Продовжуємо працювати над наступними кроками", – зазначив Бутенко.

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