Ночная атака РФ: все крылатые ракеты, запущенные ночью, были сбиты ПВО, - Воздушные силы
Россия ночью нанесла удар по Украине крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками. Все крылатые ракеты были сбиты, в том числе "Калибры".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Мы предоставляем данные о сбитых именно ракетах. Сегодня это произошло. К сожалению, не так, как нам хотелось бы. Хотелось бы сбивать больше, имея больше средств, а именно ракет для систем "Пэтриот". Как видите, сегодня есть и сбитая баллистическая ракета. Фактически, все крылатые ракеты были сбиты. Речь идет о "Калибрах", а также есть пораженные "Бандероли", большое количество дронов. Процент сбитых ракет остается высоким, несмотря на то, что враг сегодня изменил тактику и применяет много реактивных БПЛА", - отметил Игнат.
Он отметил, что многие баллистические ракеты не достигают целей.
"Сегодня враг применяет, помимо классических баллистических ракет "Искандер-М", корейские КН-23, "Цирконы", которые атакуют по баллистической траектории, более точно попадают в цель, и С-400. Враг довольно активно применяет С-400, и большое количество ракет не достигает своих целей. Поэтому, собственно, информация о количестве запущенных ракет и в дальнейшем будет предоставляться дозированно", - пояснил Игнат.
Что этому предшествовало?
В августе Россия применила более 2,8 тысячи реактивных беспилотников, а в июле их количество выросло в пять раз по сравнению с июнем.
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