Нічна атака РФ: усі крилаті ракети, запущені вночі, збила ППО, - Повітряні сили

Росія вночі атакувала Україну крилатими й балістичними ракетами та безпілотниками. Усі крилаті ракети були збиті, зокрема "Калібри".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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"Ми подаємо результати збиття саме ракет. Сьогодні воно було. На жаль, не так, як нам хотілося б. Хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме ракет до систем "Петріот". Як бачите, сьогодні є і збита балістика. Фактично, всі крилаті ракети були збиті. Йдеться про "Калібри", а також є уражені "Бандеролі", велика кількість дронів. Відсоток збиття залишається великим, попри те, що ворог сьогодні змінив тактику і застосовує багато реактивних БПЛА", - зазначив Ігнат.

Він зауважив, що багато балістичних ракет не досягають цілей.

"Сьогодні ворог застосовує окрім класичних балістичних ракет "Іскандер-М", корейські КН-23, "Циркони", які атакують по балістичній траєкторії, заходять на ціль вірніше, і С-400. С-400 доволі багато ворог застосовує і велика кількість ракет не досягає своїх цілей. Тому, власне, інформація і надалі за кількістю запущених ракет буде подаватися дозовано", - пояснив Ігнат.

Що передувало?

Росія у серпні застосувала понад 2,8 тисячі реактивних безпілотників, а у липні їх кількість зросла вп’ятеро порівняно з червнем.

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