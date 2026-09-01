Нічна атака РФ: усі крилаті ракети, запущені вночі, збила ППО, - Повітряні сили
Росія вночі атакувала Україну крилатими й балістичними ракетами та безпілотниками. Усі крилаті ракети були збиті, зокрема "Калібри".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Ми подаємо результати збиття саме ракет. Сьогодні воно було. На жаль, не так, як нам хотілося б. Хотілося б збивати більше, маючи більше засобів, а саме ракет до систем "Петріот". Як бачите, сьогодні є і збита балістика. Фактично, всі крилаті ракети були збиті. Йдеться про "Калібри", а також є уражені "Бандеролі", велика кількість дронів. Відсоток збиття залишається великим, попри те, що ворог сьогодні змінив тактику і застосовує багато реактивних БПЛА", - зазначив Ігнат.
Він зауважив, що багато балістичних ракет не досягають цілей.
"Сьогодні ворог застосовує окрім класичних балістичних ракет "Іскандер-М", корейські КН-23, "Циркони", які атакують по балістичній траєкторії, заходять на ціль вірніше, і С-400. С-400 доволі багато ворог застосовує і велика кількість ракет не досягає своїх цілей. Тому, власне, інформація і надалі за кількістю запущених ракет буде подаватися дозовано", - пояснив Ігнат.
Що передувало?
Росія у серпні застосувала понад 2,8 тисячі реактивних безпілотників, а у липні їх кількість зросла вп’ятеро порівняно з червнем.
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