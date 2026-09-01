Более 3,5 млн детей начали учебный год в Украине: 243 тысячи впервые сели за парты

Новый учебный год в Украине начали более 3,5 миллиона школьников, среди которых более 243 тысяч первоклассников. Несмотря на войну, большинство учебных заведений, где это позволяет ситуация с безопасностью, открывают классы для очного обучения — в таком формате будут работать более 8 тысяч школ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 сентября сообщило Министерство образования и науки Украины.

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Более 8 тысяч школ открыли классы для очного обучения

Еще более 2,2 тысячи учебных заведений будут сочетать очное и дистанционное обучение. Полностью в онлайн-режиме будут работать 1306 школ.

В МОН отмечают, что формат обучения определяется прежде всего с учетом ситуации с безопасностью и наличия укрытий.

В настоящее время более 82% школ, принимающих детей на очное обучение, имеют доступ к собственному или другому оборудованному укрытию. В этом году из государственного бюджета на строительство и обустройство защитных сооружений в школах выделено 5 млрд гривен.

Обучение более 3,5 млн детей обеспечивают свыше 366 тысяч педагогов.

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346 тысяч детей добираются до школы на автобусах

Для подвоза учеников в общинах задействовано 7,5 тысяч школьных автобусов. Ими пользуются более 346 тысяч детей.

На приобретение нового транспорта для школ в 22 областях в 2026 году предусмотрено еще 2 млрд гривен.

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Около 3 млн школьников будут питаться бесплатно

Бесплатное горячее питание в этом учебном году должны получать около 3 млн учеников всех классов муниципальных школ, обучающихся очно или в смешанном формате.

Для этого уже модернизировали более 2 тысяч школьных пищеблоков, еще в 272 продолжаются ремонтные работы.

На обновление школьных столовых в 2026 году государство выделило 1 млрд гривен, а на бесплатное питание школьников – 7,4 млрд гривен.

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