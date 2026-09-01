Понад 3,5 млн дітей розпочали навчальний рік в Україні: 243 тисячі вперше сіли за парти

Новий навчальний рік в Україні розпочали понад 3,5 мільйона школярів, серед яких більш як 243 тисячі першокласників. Попри війну, більшість закладів, де дозволяє безпекова ситуація, відкривають класи для очного навчання – у такому форматі працюватимуть понад 8 тисяч шкіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 вересня повідомило Міністерство освіти і науки України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Понад 8 тисяч шкіл відкрили класи для очного навчання

Ще більш як 2,2 тисячі закладів поєднуватимуть очне та дистанційне навчання. Повністю онлайн працюватимуть 1306 шкіл.

У МОН наголошують, що формат навчання визначають передусім з огляду на безпекову ситуацію та наявність укриттів.

Нині понад 82% шкіл, які приймають дітей очно, мають доступ до власного або іншого облаштованого укриття. Цього року з державного бюджету на будівництво та облаштування захисних споруд у школах виділили 5 млрд гривень.

Навчання для понад 3,5 млн дітей забезпечують більш як 366 тисяч педагогів.

Читайте: Жодних лінійок 1 вересня: освітня омбудсманка закликала не збирати дітей під загрозою російських ударів

346 тисяч дітей добираються до школи автобусами

Для підвезення учнів у громадах задіяли 7,5 тисячі шкільних автобусів. Ними користуються понад 346 тисяч дітей.

На придбання нового транспорту для шкіл у 22 областях у 2026 році передбачили ще 2 млрд гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День знань в Україні: для охорони громадського порядку буде задіяно близько 15 тисяч поліцейських

Близько 3 млн школярів годуватимуть безкоштовно

Безоплатне гаряче харчування цього навчального року мають отримувати близько 3 млн учнів усіх класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі.

Для цього вже модернізували понад 2 тисячі шкільних харчоблоків, ще у 272 тривають ремонти.

На оновлення шкільних їдалень у 2026 році держава спрямувала 1 млрд гривень, а на безоплатне харчування школярів – 7,4 млрд гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 1 вересня київські школярі знову їздитимуть у транспорті безкоштовно, - КМДА