Понад 3,5 млн дітей розпочали навчальний рік в Україні: 243 тисячі вперше сіли за парти
Новий навчальний рік в Україні розпочали понад 3,5 мільйона школярів, серед яких більш як 243 тисячі першокласників. Попри війну, більшість закладів, де дозволяє безпекова ситуація, відкривають класи для очного навчання – у такому форматі працюватимуть понад 8 тисяч шкіл.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 1 вересня повідомило Міністерство освіти і науки України.
Понад 8 тисяч шкіл відкрили класи для очного навчання
Ще більш як 2,2 тисячі закладів поєднуватимуть очне та дистанційне навчання. Повністю онлайн працюватимуть 1306 шкіл.
У МОН наголошують, що формат навчання визначають передусім з огляду на безпекову ситуацію та наявність укриттів.
Нині понад 82% шкіл, які приймають дітей очно, мають доступ до власного або іншого облаштованого укриття. Цього року з державного бюджету на будівництво та облаштування захисних споруд у школах виділили 5 млрд гривень.
Навчання для понад 3,5 млн дітей забезпечують більш як 366 тисяч педагогів.
346 тисяч дітей добираються до школи автобусами
Для підвезення учнів у громадах задіяли 7,5 тисячі шкільних автобусів. Ними користуються понад 346 тисяч дітей.
На придбання нового транспорту для шкіл у 22 областях у 2026 році передбачили ще 2 млрд гривень.
Близько 3 млн школярів годуватимуть безкоштовно
Безоплатне гаряче харчування цього навчального року мають отримувати близько 3 млн учнів усіх класів комунальних шкіл, які навчаються очно або у змішаному форматі.
Для цього вже модернізували понад 2 тисячі шкільних харчоблоків, ще у 272 тривають ремонти.
На оновлення шкільних їдалень у 2026 році держава спрямувала 1 млрд гривень, а на безоплатне харчування школярів – 7,4 млрд гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль