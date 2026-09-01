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Новости Оборона Беспилотные технологии Индустрия дронов
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Федоров во время визита в США объявил о создании украинской defence-tech компании. ВИДЕО

Индустрия дронов

федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров во время визита в Вашингтон встретился с представителями американских инвестиционных компаний и венчурных фондов. Он объявил, что вместе с командой создаст собственную defence-tech (оборонную) компанию.

Об этом Федоров рассказал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Встреча с инвесторами

Федоров сообщил о встрече с Нейтом Фиком — директором по стратегии инвестиций в акции и старшим директором Cerberus Capital Management. Компания специализируется на частном капитале и стратегических инвестициях.

По его словам, Фик имеет опыт работы в сферах технологий, безопасности, государственной политики и инвестиций. Ранее он был первым послом США по особым поручениям по вопросам киберпространства и цифровой политики, занимался технологическим предпринимательством, а также служил офицером Корпуса морской пехоты США.

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Также команда Федорова провела встречу с Гаем Филиппелли — основателем и управляющим партнером Squadra Ventures, который инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие украинских оборонных технологий, выход отечественных defense tech-компаний на мировые рынки и возможности привлечения иностранных инвестиций.

Экс-министр подчеркнул, что одним из главных направлений встреч является создание нового инвестиционного фонда в сфере оборонных технологий. По словам Федорова, он ищет международных партнеров для привлечения капитала и экспертизы, чтобы создавать и масштабировать компании, разрабатывающие технологии для нужд современного поля боя.

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Первый инвестор — Palantir

Федоров опубликовал совместное видео с генеральным директором американской технологической компании Palantir Алексом Карпом и сообщил, что тот станет "первым ключевым инвестором" проекта.

"Работаем над созданием собственной defense tech-компании. Наш новый амбициозный проект укрепит Украину и поможет построить более безопасное будущее для всего мира", — написал Федоров.

Алекс Карп рассказал, что "был бы рад" помочь в создании нового проекта.

  • Отметим, что Palantir является одной из ведущих мировых компаний в сфере анализа данных, ИИ и оборонных нужд. Входит в топ-10 технологических компаний США с капитализацией $330 млрд, а ее технологии используют армии, правительства и спецслужбы стран НАТО и США для работы с разведданными, планирования операций и управления на поле боя.

    Palantir является стратегическим союзником Украины.

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Федоров создаст украинскую оборонную компанию

Автор: 

оборона (5447) США (30408) технологии (797) Федоров Михаил (1006)
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Топ комментарии
+5
А навіщо воювати, якщо можна одразу вскочити в клуб міліардерів. Головне з блазнем домовитись 50 на 50.
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01.09.2026 20:30 Ответить
+4
Якщо нагнали з посади міністра, для талановитої людини це не кінець життя, а початок нової карьєри .
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01.09.2026 20:26 Ответить
+3
Лаври "фламіндіча" не дають спокою? Вкласти/вибити гроші в КБ "Луч" чи КБ "Південне" і налагодити серійний випуск "Нептунів", "Вільх", "Громів", "Кільчені" релігія не дозволяє? Чи досягнення "епохи клятого бариги" стають поперек горла аж гаманець порожніє?
Здається, цей теж приміряє на себе вінець "найвеличнішого лідора", але продвинутого - діджиталізованого!
І ще: чомусь на думку спадає фраза "я буду робити все можливе аби нічого не робити"... Цікаво чому?
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01.09.2026 20:32 Ответить

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