Федоров во время визита в США объявил о создании украинской defence-tech компании. ВИДЕО

Индустрия дронов

Бывший министр обороны Михаил Федоров во время визита в Вашингтон встретился с представителями американских инвестиционных компаний и венчурных фондов. Он объявил, что вместе с командой создаст собственную defence-tech (оборонную) компанию.

Об этом Федоров рассказал в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Встреча с инвесторами

Федоров сообщил о встрече с Нейтом Фиком — директором по стратегии инвестиций в акции и старшим директором Cerberus Capital Management. Компания специализируется на частном капитале и стратегических инвестициях.

По его словам, Фик имеет опыт работы в сферах технологий, безопасности, государственной политики и инвестиций. Ранее он был первым послом США по особым поручениям по вопросам киберпространства и цифровой политики, занимался технологическим предпринимательством, а также служил офицером Корпуса морской пехоты США.

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Также команда Федорова провела встречу с Гаем Филиппелли — основателем и управляющим партнером Squadra Ventures, который инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие украинских оборонных технологий, выход отечественных defense tech-компаний на мировые рынки и возможности привлечения иностранных инвестиций.

Экс-министр подчеркнул, что одним из главных направлений встреч является создание нового инвестиционного фонда в сфере оборонных технологий. По словам Федорова, он ищет международных партнеров для привлечения капитала и экспертизы, чтобы создавать и масштабировать компании, разрабатывающие технологии для нужд современного поля боя.

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Первый инвестор — Palantir

Федоров опубликовал совместное видео с генеральным директором американской технологической компании Palantir Алексом Карпом и сообщил, что тот станет "первым ключевым инвестором" проекта.

"Работаем над созданием собственной defense tech-компании. Наш новый амбициозный проект укрепит Украину и поможет построить более безопасное будущее для всего мира", — написал Федоров.

Алекс Карп рассказал, что "был бы рад" помочь в создании нового проекта.

Отметим, что Palantir является одной из ведущих мировых компаний в сфере анализа данных, ИИ и оборонных нужд. Входит в топ-10 технологических компаний США с капитализацией $330 млрд, а ее технологии используют армии, правительства и спецслужбы стран НАТО и США для работы с разведданными, планирования операций и управления на поле боя. Palantir является стратегическим союзником Украины.

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