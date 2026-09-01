Федоров під час візиту в США оголосив про створення української defence-tech компанії
Індустрія дронів
Колишній міністр оборони Михайло Федоров під час візиту у Вашингтон зустрівся з представниками американських інвестиційних компаній та венчурних фондів. Він оголосив, що разом із командою створить власну defence-tech (оборонну) компанію.
Про це Федоров розповів у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Зустріч з інвесторами
Федоров повідомив про зустріч із Нейтом Фіком — директором зі стратегії інвестицій в акції та старшим директором Cerberus Capital Management. Компанія спеціалізується на приватному капіталі та стратегічних інвестиціях.
За його словами, Фік має досвід у сферах технологій, безпеки, державної політики та інвестицій. Раніше він був першим послом США з особливих доручень з питань кіберпростору та цифрової політики, займався технологічним підприємництвом, а також служив офіцером Корпусу морської піхоти США.
Також команда Федорова провела зустріч із Гаєм Філіппеллі — засновником і керівним партнером Squadra Ventures, який інвестує у технологічні компанії на ранніх етапах розвитку.
Під час переговорів сторони обговорили розвиток українських оборонних технологій, вихід вітчизняних defense tech-компаній на світові ринки та можливості залучення іноземних інвестицій.
Ексміністр наголосив, що одним із головних напрямів зустрічей — створення нового інвестиційного фонду у сфері оборонних технологій. За словами Федорова, він шукає міжнародних партнерів для залучення капіталу й експертизи, щоб створювати та масштабувати компанії, які розробляють технології для потреб сучасного поля бою.
Перший інвестор — Palantir
Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом та повідомив, що він стане "першим ключовим інвестором" проєкту.
"Працюємо над створенням власної defense tech-компанії. Наш новий амбітний проєкт посилить Україну та допоможе побудувати безпечніше майбутнє для всього світу", — написав Федоров.
Алекс Карп розповів, що "був би радий" допомогти у створенні нового проєкту.
- Зазначимо, що Palantir є однією з провідних світових компаній у сфері аналізу даних, ШІ та оборонних потреб. Входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 млрд, а її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою.
Palantir є стратегічним союзником України.
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