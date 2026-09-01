У Кремлі обурилися через призначення Федорова радником міністра оборони Італії: Захарова назвала рішення "безглуздим"

У Росії різко відреагували на нову посаду колишнього міністра оборони України Михайла Федорова в Італії. Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "безглуздим" рішення глави італійського Міноборони Гвідо Крозетто залучити українця як радника з оборонних інновацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву Захарової цитує The Guardian.

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Захарова заговорила про "використання України"

Представниця російського МЗС заявила, що призначення Федорова нібито демонструє, "як західні країни використовують Україну та українців".

"Поки в Україні мобілізують пересічних громадян і відправляють їх в окопи на смерть, керівники київського режиму перетворюють військові поразки на особисті міжнародні контракти – і вони цього не соромляться", – заявила Захарова, повторивши традиційні пропагандистські тези Кремля.

Жодних аргументів щодо професійних якостей Федорова чи безпосередньо його майбутньої роботи в італійському оборонному відомстві у наведеній заяві вона не озвучила.

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Федоров консультуватиме Крозетто з оборонних інновацій

Про нову роль Федорова стало відомо 28 серпня. Він прийняв пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником з питань оборонних інновацій.

Саме це кадрове рішення через кілька днів викликало публічну реакцію російського МЗС.

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