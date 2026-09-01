У Кремлі обурилися через призначення Федорова радником міністра оборони Італії: Захарова назвала рішення "безглуздим"
У Росії різко відреагували на нову посаду колишнього міністра оборони України Михайла Федорова в Італії. Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "безглуздим" рішення глави італійського Міноборони Гвідо Крозетто залучити українця як радника з оборонних інновацій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву Захарової цитує The Guardian.
Захарова заговорила про "використання України"
Представниця російського МЗС заявила, що призначення Федорова нібито демонструє, "як західні країни використовують Україну та українців".
"Поки в Україні мобілізують пересічних громадян і відправляють їх в окопи на смерть, керівники київського режиму перетворюють військові поразки на особисті міжнародні контракти – і вони цього не соромляться", – заявила Захарова, повторивши традиційні пропагандистські тези Кремля.
Жодних аргументів щодо професійних якостей Федорова чи безпосередньо його майбутньої роботи в італійському оборонному відомстві у наведеній заяві вона не озвучила.
Федоров консультуватиме Крозетто з оборонних інновацій
Про нову роль Федорова стало відомо 28 серпня. Він прийняв пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником з питань оборонних інновацій.
Саме це кадрове рішення через кілька днів викликало публічну реакцію російського МЗС.
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