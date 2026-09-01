В Кремле возмутились из-за назначения Федорова советником министра обороны Италии: Захарова назвала решение "бессмысленным"

В России резко отреагировали на новую должность бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова в Италии. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала "бессмысленным" решение главы итальянского Минобороны Гвидо Кроцетто привлечь украинца в качестве советника по оборонным инновациям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление Захаровой цитирует The Guardian.

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Захарова заговорила об "использовании Украины"

Представительница российского МИД заявила, что назначение Федорова якобы демонстрирует, "как западные страны используют Украину и украинцев".

"Пока в Украине мобилизуют рядовых граждан и отправляют их в окопы на смерть, руководители киевского режима превращают военные поражения в личные международные контракты — и они этого не стесняются", — заявила Захарова, повторив традиционные пропагандистские тезисы Кремля.

Никаких аргументов относительно профессиональных качеств Федорова или непосредственно его будущей работы в итальянском оборонном ведомстве в приведенном заявлении она не озвучила.

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Федоров будет консультировать Кроцетто по вопросам оборонных инноваций

О новой роли Федорова стало известно 28 августа. Он принял предложение министра обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником по вопросам оборонных инноваций.

Именно это кадровое решение через несколько дней вызвало публичную реакцию российского МИД.

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