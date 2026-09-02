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Новости Уклонение от мобилизации
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Львовянин отказался от мобилизации, заявив, что Украину должно защищать НАТО: суд дал 3 года тюрьмы

Житель Львова заявил, что Украину должно защищать НАТО, и отказался от мобилизации

Житель Львова был приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Пригодный к военной службе мужчина отказался от повестки и не явился в пункт сбора, объяснив в суде свою позицию тем, что защищать Украину должны страны НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, приговор вынес Калиновский районный суд Винницкой области.

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Прошел ВВК, но от повестки отказался

Согласно материалам дела, Евгений Саенко в начале сентября 2024 года прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе.

11 сентября мужчине пытались вручить повестку, согласно которой он должен был 13 сентября прибыть в пункт сбора для дальнейшей отправки на военную службу по мобилизации.

Однако Саенко отказался принимать повестку, а в назначенный день в пункт сбора не явился.

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Заявил, что воевать должны страны НАТО

В суде львовянин объяснил свой отказ собственными взглядами на то, кто должен защищать Украину. По его словам, после передачи Украиной своего оружия НАТО именно страны Альянса должны воевать и защищать Украину и ее граждан.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации — и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде.

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Автор: 

Львов (4848) НАТО (11057) мобилизация (3292) повестка (168) уклонисты (1446) Львовская область (3379) Львовский район (320)
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Топ комментарии
+16
Тюрма - не морг
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02.09.2026 10:24 Ответить
+13
То що він каже, то таке, НАТО там точно ні до чого. А чому ЯЗ передали на вашу думку? А ще інше озброєння на мільярди, ракети різні, літаки, танки. Було 250 дивізіонів С- 300 і десятки тисяч ракет до них, залишилось 25. Головне що ті люди що все це розікрали живі здорові, живуть спокійно у Монако, Лондоні, і ні в кого до них питань немає, ні у прокуратури, ні у "людей з картонками"...
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02.09.2026 10:30 Ответить
+12
В чому він неправий?
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02.09.2026 10:20 Ответить

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