Львовянин отказался от мобилизации, заявив, что Украину должно защищать НАТО: суд дал 3 года тюрьмы

Житель Львова был приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Пригодный к военной службе мужчина отказался от повестки и не явился в пункт сбора, объяснив в суде свою позицию тем, что защищать Украину должны страны НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, приговор вынес Калиновский районный суд Винницкой области.

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Прошел ВВК, но от повестки отказался

Согласно материалам дела, Евгений Саенко в начале сентября 2024 года прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе.

11 сентября мужчине пытались вручить повестку, согласно которой он должен был 13 сентября прибыть в пункт сбора для дальнейшей отправки на военную службу по мобилизации.

Однако Саенко отказался принимать повестку, а в назначенный день в пункт сбора не явился.

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Заявил, что воевать должны страны НАТО

В суде львовянин объяснил свой отказ собственными взглядами на то, кто должен защищать Украину. По его словам, после передачи Украиной своего оружия НАТО именно страны Альянса должны воевать и защищать Украину и ее граждан.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации — и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде.

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