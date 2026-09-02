Львовянин отказался от мобилизации, заявив, что Украину должно защищать НАТО: суд дал 3 года тюрьмы
Житель Львова был приговорен к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Пригодный к военной службе мужчина отказался от повестки и не явился в пункт сбора, объяснив в суде свою позицию тем, что защищать Украину должны страны НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, приговор вынес Калиновский районный суд Винницкой области.
Прошел ВВК, но от повестки отказался
Согласно материалам дела, Евгений Саенко в начале сентября 2024 года прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе.
11 сентября мужчине пытались вручить повестку, согласно которой он должен был 13 сентября прибыть в пункт сбора для дальнейшей отправки на военную службу по мобилизации.
Однако Саенко отказался принимать повестку, а в назначенный день в пункт сбора не явился.
Заявил, что воевать должны страны НАТО
В суде львовянин объяснил свой отказ собственными взглядами на то, кто должен защищать Украину. По его словам, после передачи Украиной своего оружия НАТО именно страны Альянса должны воевать и защищать Украину и ее граждан.
Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации — и приговорил его к трем годам лишения свободы.
Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде.
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