Львів’янин відмовився від мобілізації, заявивши, що Україну має захищати НАТО: суд дав 3 роки тюрми

Жителя Львова засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Придатний до військової служби чоловік відмовився від повістки та не прибув до пункту збору, пояснивши в суді свою позицію тим, що захищати Україну мають країни НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вирок ухвалив Калинівський районний суд Вінницької області.

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Пройшов ВЛК, але від повістки відмовився

За матеріалами справи, Євген Саєнко на початку вересня 2024 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

11 вересня чоловікові намагалися вручити повістку, за якою він мав 13 вересня прибути до пункту збору для подальшого відправлення на військову службу за мобілізацією.

Однак Саєнко відмовився отримувати повістку, а у визначений день до пункту збору не з’явився.

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Заявив, що воювати повинні країни НАТО

У суді львів’янин пояснив свою відмову власними поглядами на те, хто має захищати Україну. За його словами, після передачі Україною своєї зброї НАТО саме країни Альянсу повинні воювати та захищати Україну і її громадян.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації – та призначив йому три роки позбавлення волі.

Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.

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