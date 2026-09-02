ГУР разоблачило 17 российских ученых, работающих на ВПК РФ: часть из них до сих пор сотрудничает с Западом

Главное управление разведки Минобороны обнародовало данные о 17 российских учёных и разработчиках, причастных к созданию военных технологий и продукции двойного назначения. В ГУР отмечают, что большинство из них при этом продолжают сотрудничать с зарубежными учёными и участвовать в международных проектах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ГУР Минобороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Искусственный интеллект для дронов, авиационные двигатели и полупроводники

Данные о российских ученых были обнародованы в разделе "Инженеры агрессии" портала War&Sanctions.

В список попали сотрудники Московского физико-технического института. На его базе работает Центр технологий искусственного интеллекта с лабораторией цифровых технологий специального назначения, партнерами которой являются российский холдинг "Высокоточные комплексы" и Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова.

Также ГУР обнародовало данные о профессорах и доцентах Сколковского института науки и технологий. Там, по информации разведки, занимаются технологиями изготовления турбинных лопаток для авиационных двигателей, материалами и покрытиями для беспилотников и космических аппаратов, а также производством полупроводников.

Еще одна группа — руководители Научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем ЦАГИ имени Жуковского. Они работают над стандартами для БПЛА и исследованиями по использованию искусственного интеллекта в системах управления дронами.

Читайте также: Россия ввозит через Индию европейские товары для оборонной промышленности, - Politico

Продолжают работать с мировым научным сообществом

В ГУР отмечают, что большинство из этих специалистов, несмотря на вовлеченность в российские военные разработки, продолжают сотрудничать с учеными других государств, проводить совместные исследования, публиковать научные работы и посещать международные конференции.

"Опыт, полученный в результате такого сотрудничества, они приносят в МФТИ, Сколтех или ЦАГИ, где он в дальнейшем будет использован не только для создания и модернизации оружия, но и для формирования стратегического преимущества РФ в современной технологической гонке вооружений", — заявили в разведке.

В июле 2026 года Министерство обороны США внесло более 30 российских институтов и учреждений в перечень организаций, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности США, и запретило сотрудничество с ними и их сотрудниками.

ГУР призвало партнеров расширить перечень учреждений, на которые распространяются ограничения, в частности включить научные структуры Ирана и КНДР, синхронизировать санкционные меры и усилить контроль за их соблюдением.

"Наука должна служить прогрессу, а не террору", — подчеркнули в украинской разведке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР выявило 66 единиц иностранного оборудования, работающего на российский ВПК