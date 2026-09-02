ГУР разоблачило 17 российских ученых, работающих на ВПК РФ: часть из них до сих пор сотрудничает с Западом
Главное управление разведки Минобороны обнародовало данные о 17 российских учёных и разработчиках, причастных к созданию военных технологий и продукции двойного назначения. В ГУР отмечают, что большинство из них при этом продолжают сотрудничать с зарубежными учёными и участвовать в международных проектах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ГУР Минобороны Украины.
Искусственный интеллект для дронов, авиационные двигатели и полупроводники
Данные о российских ученых были обнародованы в разделе "Инженеры агрессии" портала War&Sanctions.
В список попали сотрудники Московского физико-технического института. На его базе работает Центр технологий искусственного интеллекта с лабораторией цифровых технологий специального назначения, партнерами которой являются российский холдинг "Высокоточные комплексы" и Конструкторское бюро приборостроения им. Шипунова.
Также ГУР обнародовало данные о профессорах и доцентах Сколковского института науки и технологий. Там, по информации разведки, занимаются технологиями изготовления турбинных лопаток для авиационных двигателей, материалами и покрытиями для беспилотников и космических аппаратов, а также производством полупроводников.
Еще одна группа — руководители Научно-исследовательского центра беспилотных авиационных систем ЦАГИ имени Жуковского. Они работают над стандартами для БПЛА и исследованиями по использованию искусственного интеллекта в системах управления дронами.
Продолжают работать с мировым научным сообществом
В ГУР отмечают, что большинство из этих специалистов, несмотря на вовлеченность в российские военные разработки, продолжают сотрудничать с учеными других государств, проводить совместные исследования, публиковать научные работы и посещать международные конференции.
"Опыт, полученный в результате такого сотрудничества, они приносят в МФТИ, Сколтех или ЦАГИ, где он в дальнейшем будет использован не только для создания и модернизации оружия, но и для формирования стратегического преимущества РФ в современной технологической гонке вооружений", — заявили в разведке.
В июле 2026 года Министерство обороны США внесло более 30 российских институтов и учреждений в перечень организаций, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности США, и запретило сотрудничество с ними и их сотрудниками.
ГУР призвало партнеров расширить перечень учреждений, на которые распространяются ограничения, в частности включить научные структуры Ирана и КНДР, синхронизировать санкционные меры и усилить контроль за их соблюдением.
"Наука должна служить прогрессу, а не террору", — подчеркнули в украинской разведке.
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