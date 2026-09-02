ГУР викрило 17 російських учених, які працюють на ВПК РФ: частина з них досі співпрацює із Заходом

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані 17 російських учених і розробників, залучених до створення військових технологій та продукції подвійного призначення. У ГУР звертають увагу, що більшість із них при цьому продовжують співпрацювати із закордонними науковцями та брати участь у міжнародних проєктах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у ГУР МО України.

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Штучний інтелект для дронів, авіадвигуни та напівпровідники

Дані російських науковців оприлюднили у розділі "Інженери агресії" порталу War&Sanctions.

До переліку потрапили співробітники Московського фізико-технічного інституту. На його базі працює Центр технології штучного інтелекту з лабораторією цифрових технологій спеціального призначення, партнерами якої є російський холдинг "Високоточні комплекси" та Конструкторське бюро приладобудування ім. Шипунова.

Також ГУР оприлюднило дані професорів і доцентів Сколківського інституту науки та технологій. Там, за інформацією розвідки, займаються технологіями виготовлення турбінних лопаток для авіаційних двигунів, матеріалами й покриттями для безпілотників та космічних апаратів, а також виробництвом напівпровідників.

Ще одна група – керівники Науково-дослідного центру безпілотних авіаційних систем ЦАГІ імені Жуковського. Вони працюють над стандартами для БПЛА та дослідженнями щодо використання штучного інтелекту в системах управління дронами.

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Продовжують працювати зі світовою науковою спільнотою

У ГУР наголошують, що більшість із цих фахівців, попри залученість до російських військових розробок, продовжують співпрацювати з ученими інших держав, проводити спільні дослідження, публікувати наукові роботи та відвідувати міжнародні конференції.

"Отриманий від такої співпраці досвід вони приносять в МФТІ, Сколтех чи ЦАГІ, де він в подальшому буде використаний не лише для створення та модернізації зброї, а й формування стратегічної переваги РФ у сучасній технологічній гонці озброєнь", – заявили в розвідці.

У липні 2026 року Міністерство оборони США внесло понад 30 російських інститутів та установ до переліку організацій, діяльність яких становить загрозу національній безпеці США, та заборонило співпрацю з ними і їхніми співробітниками.

ГУР закликало партнерів розширити перелік установ, на які поширюються обмеження, зокрема включити наукові структури Ірану та КНДР, синхронізувати санкційні заходи та посилити контроль за їх дотриманням.

"Наука має служити прогресу, а не терору", – наголосили в українській розвідці.

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