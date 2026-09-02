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Новости Повышение зарплат учителям
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На повышение зарплат учителям выделили 57,4 млрд грн: с сентября выплаты вырастут еще на 20%

Зарплаты учителей вырастут ещё на 20% с сентября

С сентября 2026 года зарплаты педагогических работников должны вырасти в среднем еще на 20 %. Для финансирования выплат до конца года правительство распределило между местными бюджетами 57,4 млрд грн образовательной субвенции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство образования и науки Украины, соответствующее решение принял Кабинет Министров.

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На повышение зарплат перераспределили 25,8 млрд грн

Образовательную субвенцию в размере 57,4 млрд грн распределили между общинами на сентябрь–декабрь. Еще 500 млн грн оставили в резерве для решения неотложных вопросов, если они возникнут.

Для финансирования именно 20-процентного повышения зарплат педагогов правительство перераспределило 25,8 млрд грн на бюджетную программу образовательной субвенции.

"Распределение средств на сентябрь-декабрь дает общинам четкое представление об объеме финансирования до конца года. Это поможет им спланировать расходы на оплату труда и обеспечить своевременные выплаты педагогам с учетом предусмотренного повышения заработной платы", - заявил министр образования и науки Андрей Бутенко.

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Для начальной школы изменили расчет субвенции

Одновременно правительство скорректировало формулу, по которой между общинами распределяется образовательная субвенция.

С 1 сентября предельную расчетную наполняемость классов в начальной школе установили на уровне не более 24 учеников. В МОН пояснили, что изменение в первую очередь затронет крупные города и общины, где этот показатель был выше. Для общин, где он уже составлял 24 ученика или меньше, ничего не изменится.

Кроме того, в формулу вновь включили все часы учебного плана, часть которых не финансировалась с начала полномасштабного вторжения.

По словам заместителя министра образования Анастасии Софиенко, благодаря этому формула будет учитывать больше расчетных классов и точнее определять потребность общин в средствах на зарплаты учителей.

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бюджет (4886) повышение ЗП (22) учитель (513) заработная плата (2411)
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Топ комментарии
+6
Зелені популісти кінчені...
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02.09.2026 13:52 Ответить
+3
Як так виходить що на армію грошей немає, а на інші витрати гроші є? Скоротити педагогів і мобілізувати їх в армію! Вони отримають підвищення зарплат і держава закриє потреби армії в людях і грошах!
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02.09.2026 13:51 Ответить
+2
Була інфа, що на 55 дітей, в одній з сільські шкіл, зараз 150 вчителів....причому, 90% вчителів чоловічої статі😀
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02.09.2026 13:58 Ответить

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