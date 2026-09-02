На підвищені зарплати вчителям виділили 57,4 млрд грн: із вересня виплати зростуть ще на 20%

З вересня 2026 року зарплати педагогічних працівників мають зрости у середньому ще на 20%. Для фінансування виплат до кінця року уряд розподілив між місцевими бюджетами 57,4 млрд грн освітньої субвенції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство освіти і науки України, відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

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На підвищення зарплат перерозподілили 25,8 млрд грн

Освітню субвенцію у розмірі 57,4 млрд грн розподілили між громадами на вересень–грудень. Ще 500 млн грн залишили в резерві для вирішення нагальних питань, якщо вони виникнуть.

Для фінансування саме 20-відсоткового підвищення зарплат педагогів уряд перерозподілив 25,8 млрд грн на бюджетну програму освітньої субвенції.

"Розподіл коштів на вересень–грудень дає громадам чітке розуміння обсягу фінансування до кінця року. Це допоможе їм спланувати видатки на оплату праці та забезпечити своєчасні виплати педагогам з урахуванням передбаченого підвищення заробітної плати", – заявив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

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Для початкової школи змінили розрахунок субвенції

Одночасно уряд скоригував формулу, за якою між громадами розподіляють освітню субвенцію.

Із 1 вересня граничну розрахункову наповнюваність класів у початковій школі встановили на рівні не більше 24 учнів. У МОН пояснили, що зміна насамперед вплине на великі міста та громади, де цей показник був вищим. Для громад, де він уже становив 24 учні або менше, нічого не зміниться.

Крім того, до формули знову включили всі години навчального плану, частина яких не фінансувалася від початку повномасштабного вторгнення.

За словами заступниці міністра освіти Анастасії Софієнко, завдяки цьому формула враховуватиме більше розрахункових класів і точніше визначатиме потребу громад у коштах на зарплати вчителів.

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