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Новости Российские спортсмены
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Россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям по лыжным видам спорта: жесткие проверки заменили декларацией о нейтральности

Россиян и белорусов допустили к международным лыжным соревнованиям – достаточно декларации о нейтральности

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям сезона 2026/27. При этом прежнюю процедуру тщательной проверки кандидатов отменили — для участия в нейтральном статусе спортсменам достаточно подписать соответствующую декларацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Совета FIS, принятом в ходе заседания в швейцарском Туне.

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Строгую проверку отменили

Ранее представителей России и Беларуси допускали к стартам под эгидой FIS лишь в единичных случаях после прохождения проверки.

Теперь федерация изменила условия участия. Спортсменам из этих стран разрешат выступать в качестве нейтральных атлетов после подписания декларации о нейтральности.

Таким образом, россияне и белорусы получат возможность участвовать в международных соревнованиях в сезоне 2026/27 без представления своих государств.

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В каких видах спорта смогут соревноваться

Решение распространяется на дисциплины, находящиеся под эгидой FIS. В частности, российские и белорусские спортсмены смогут выступать в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде.

Участие спортсменов из России и Беларуси предусмотрено в нейтральном статусе.

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спорт (2607) соревнования (269)
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Топ комментарии
+8
Раніше було - О спорт ти мир, а зараз о спорт ти гроші
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02.09.2026 14:15 Ответить
+6
Чекайте-чекайте, ми ще всі доживемо до моментку коли русня бомбитиме Ївропку саме під час проведення чергових змагань з її "нейтральними спортсменами" ))
Воно ж обов'язково до того дійде - вистилання червоних доріжок перед руснявою свинотою це шлях в один кінець.
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02.09.2026 14:23 Ответить
+4
Ще рік максимум два і Україну зтиратимуть офіційно під оплески 🤬🤬
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02.09.2026 14:13 Ответить

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