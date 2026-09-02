Россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям по лыжным видам спорта: жесткие проверки заменили декларацией о нейтральности
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям сезона 2026/27. При этом прежнюю процедуру тщательной проверки кандидатов отменили — для участия в нейтральном статусе спортсменам достаточно подписать соответствующую декларацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Совета FIS, принятом в ходе заседания в швейцарском Туне.
Строгую проверку отменили
Ранее представителей России и Беларуси допускали к стартам под эгидой FIS лишь в единичных случаях после прохождения проверки.
Теперь федерация изменила условия участия. Спортсменам из этих стран разрешат выступать в качестве нейтральных атлетов после подписания декларации о нейтральности.
Таким образом, россияне и белорусы получат возможность участвовать в международных соревнованиях в сезоне 2026/27 без представления своих государств.
В каких видах спорта смогут соревноваться
Решение распространяется на дисциплины, находящиеся под эгидой FIS. В частности, российские и белорусские спортсмены смогут выступать в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде.
Участие спортсменов из России и Беларуси предусмотрено в нейтральном статусе.
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Воно ж обов'язково до того дійде - вистилання червоних доріжок перед руснявою свинотою це шлях в один кінець.