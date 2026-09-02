Россиян и белорусов допустили к международным соревнованиям по лыжным видам спорта: жесткие проверки заменили декларацией о нейтральности

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям сезона 2026/27. При этом прежнюю процедуру тщательной проверки кандидатов отменили — для участия в нейтральном статусе спортсменам достаточно подписать соответствующую декларацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в решении Совета FIS, принятом в ходе заседания в швейцарском Туне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Строгую проверку отменили

Ранее представителей России и Беларуси допускали к стартам под эгидой FIS лишь в единичных случаях после прохождения проверки.

Теперь федерация изменила условия участия. Спортсменам из этих стран разрешат выступать в качестве нейтральных атлетов после подписания декларации о нейтральности.

Таким образом, россияне и белорусы получат возможность участвовать в международных соревнованиях в сезоне 2026/27 без представления своих государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международная федерация бокса допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном

В каких видах спорта смогут соревноваться

Решение распространяется на дисциплины, находящиеся под эгидой FIS. В частности, российские и белорусские спортсмены смогут выступать в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде.

Участие спортсменов из России и Беларуси предусмотрено в нейтральном статусе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Международный союз конькобежцев допустил россиян и белорусов к соревнованиям в "нейтральном" статусе