Росіян і білорусів допустили до міжнародних змагань у лижних видах спорту: жорсткі перевірки замінили декларацією про нейтральність

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) допустила російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань сезону-2026/27. При цьому попередню процедуру жорсткої перевірки кандидатів скасували – для участі у нейтральному статусі спортсменам достатньо підписати відповідну декларацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рішенні Ради FIS, ухваленому під час засідання у швейцарському Туні.

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Жорстку перевірку скасували

Раніше представників Росії та Білорусі допускали до стартів під егідою FIS лише в поодиноких випадках після проходження перевірки.

Тепер федерація змінила умови участі. Спортсменам із цих країн дозволять виступати як нейтральним атлетам після підписання декларації про нейтральність.

Таким чином, росіяни та білоруси отримають можливість брати участь у міжнародних стартах у сезоні-2026/27 без представлення своїх держав.

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У яких видах зможуть змагатися

Рішення поширюється на дисципліни, що перебувають під егідою FIS. Зокрема, російські та білоруські спортсмени зможуть виступати в лижних гонках, гірськолижному спорті, стрибках із трампліна, лижному двоборстві, фрістайлі, сноуборді та фрірайді.

Участь спортсменів Росії та Білорусі передбачена у нейтральному статусі.

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