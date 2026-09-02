Зеленский должен ответить на вопросы СМИ, потому что его молчание может восполнить Россия, - Юрчишин
Президент Владимир Зеленский не должен уклоняться от острых вопросов журналистов и должен возобновить прямой диалог с обществом, поскольку молчание властей лишь усугубляет информационные риски.
Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам свободы слова, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
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"Господин Президент, если не скажете Вы - вместо вас скажет Россия. Владимир Зеленский напрямую не общался с обществом с начала 2025 года. Вопросов с каждым месяцем становится всё больше, особенно начиная с "Миндичгейта". А этой истории уже почти год.
Топ-журналисты из влиятельных СМИ записали ролик с вопросами о коррупции в окружении президента, ответственности за действия команды, отсутствии диалога во время июльских протестов и других проблемах. Вопросы не простые, но сами по себе требуют личной реакции главы государства", - подчеркнул парламентарий.
По словам Юрчишина, у власти есть два пути: объяснить ситуацию журналистам (а значит, и обществу) или продолжить молчать и дать России возможность заполнить этот вакуум.
"И каждое отсутствие ответа со стороны Банковой - это подарок врагу, который найдет, что рассказать. Общество точно должно услышать ответы на острые вопросы журналистов к президенту. Ведь вопросов накопилось много. И молчание затянулось...", - подытожил он.
Что этому предшествовало?
- На сайте Офиса Президента обнародовали петицию с призывом к Владимиру Зеленскому провести пресс-конференцию с журналистами и СМИ, которую ранее несколько раз блокировали.
- Журналисты обнародовали перечень вопросов к Зеленскому
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