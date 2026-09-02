Зеленський має дати відповіді на питання ЗМІ, бо мовчання може заповнити Росія, - Юрчишин

Президент Володимир Зеленський має не уникати гострих питань журналістів і відновити прямий діалог із суспільством, оскільки мовчання влади лише посилює інформаційні ризики.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань свободи слова, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Пане Президенте, якщо не скажете Ви - замість вас скаже Росія. Володимир Зеленський прямо не спілкувався з суспільством з початку 2025 року. Питань кожного місяця стає все більше, особливо починаючи з Міндічгейту. А цій історії вже майже рік.

Топ-журналісти з впливових медіа записали ролик із питаннями про корупцію в оточенні Президента, відповідальність за дії команди, відсутність діалогу під час липневих протестів та інші. Питання не прості, але сам ньому вимагають особистої реакції глави держави", - наголосив парламентар.

За словами Юрчишина, у влади є два шляхи: пояснити ситуацію журналістам (а значить, і суспільству) або продовжити мовчати і дати Росії можливість заповнити цей вакуум.

"І кожна відсутність відповіді з боку Банкової - це подарунок ворогу, який знайде, що розказати. Суспільство точно має почути відповіді на гострі питання від журналістів до Президента. Бо питань накопичилося багато. І мовчанка затягнулася...", - підсумував він.

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Що передувало?

На сайті Офісу Президента оприлюднили петицію із закликом до Володимира Зеленського провести пресконференцію з журналістами та ЗМІ, яку раніше кілька разів блокували.

Журналісти оприлюднили перелік питань до Зеленського

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