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Новини Пресконференція Зеленського
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Зеленський має дати відповіді на питання ЗМІ, бо мовчання може заповнити Росія, - Юрчишин

Пресконференція Зеленського: звернення Юрчишина

Президент Володимир Зеленський має не уникати гострих питань журналістів і відновити прямий діалог із суспільством, оскільки мовчання влади лише посилює інформаційні ризики.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань свободи слова, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Пане Президенте, якщо не скажете Ви - замість вас скаже Росія. Володимир Зеленський прямо не спілкувався з суспільством з початку 2025 року. Питань кожного місяця стає все більше, особливо починаючи з Міндічгейту. А цій історії вже майже рік.

Топ-журналісти з впливових медіа записали ролик із питаннями про корупцію в оточенні Президента, відповідальність за дії команди, відсутність діалогу під час липневих протестів та інші. Питання не прості, але сам ньому вимагають особистої реакції глави держави", - наголосив парламентар.

За словами Юрчишина, у влади є два шляхи: пояснити ситуацію журналістам (а значить, і суспільству) або продовжити мовчати і дати Росії можливість заповнити цей вакуум.

"І кожна відсутність відповіді з боку Банкової - це подарунок ворогу, який знайде, що розказати. Суспільство точно має почути відповіді на гострі питання від журналістів до Президента. Бо питань накопичилося багато. І мовчанка затягнулася...", - підсумував він.

Читайте: Зеленський провів напівзакриту зустріч із медіа, яких обрала сама Банкова, - Мокрик

Що передувало?

  • На сайті Офісу Президента оприлюднили петицію із закликом до Володимира Зеленського провести пресконференцію з журналістами та ЗМІ, яку раніше кілька разів блокували.
  • Журналісти оприлюднили перелік питань до Зеленського

Також читайте: Замість Мудрої до складу антикорупційної групи ввели керівника підрозділу НАБУ Абакумова, - указ

Автор: 

Зеленський Володимир (26848) пресконференція (188) Юрчишин Ярослав (185)
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Топ коментарі
+15
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02.09.2026 15:49 Відповісти
+11
Відповіді він повинен давати виключно в якості підсудного - стаття 111 щонайменше, і купа дрібніших подвигів причепом.
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02.09.2026 15:48 Відповісти
+10
Давлять ту крису з усіх боків, файно!
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02.09.2026 15:47 Відповісти

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