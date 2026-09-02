"Они нам просто не нужны": в Госдуме РФ открестились от россиян, уезжающих из-за слухов о мобилизации на войну в Украине

В России на фоне слухов о возможной новой волне мобилизации резко возрос поток людей через сухопутную границу с Грузией. В Госдуме РФ на это отреагировали заявлением о том, что граждане, покидающие страну из-за таких опасений, России "просто не нужны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе The Moscow Times и RTVI.

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"Пусть уезжают"

Такое заявление сделал член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев.

"Я думаю, что они не зря уезжают, они нам просто не нужны. Если они настолько не любят свою родину и куда-то уезжают, руководствуясь лишь слухами, они нам просто не нужны. Поэтому пусть уезжают", — заявил российский депутат.

В то же время Соболев заверил, что российские власти якобы не планируют проводить новую мобилизацию.

По его словам, военкоматы во всех регионах РФ справляются с задачами Генерального штаба по набору военнослужащих по контракту, поэтому "такой необходимости на сегодняшний день нет".

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Через границу с Грузией за неделю прошли около 113 тысяч человек

Между тем слухи о возможной мобилизации после сентябрьских выборов в Госдуму вызвали резкий рост потока через пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, за неделю границу там пересекли около 113 тысяч человек. Только 20 августа пассажиропоток превысил 20 тысяч человек, что значительно выше обычных показателей.

Во время мобилизации 2022 года Грузия стала одним из главных направлений для россиян, пытавшихся избежать призыва.

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