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Новини Мобілізація в РФ
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"Вони нам просто не потрібні": у Держдумі РФ відхрестилися від росіян, які виїжджають через чутки про мобілізацію на війну в Україні

У Держдумі назвали непотрібними росіян, які їдуть через чутки про мобілізацію

У Росії на тлі чуток про можливу нову хвилю мобілізації різко зріс потік людей через сухопутний кордон із Грузією. У Держдумі РФ на це відреагували заявою, що громадяни, які через такі побоювання залишають країну, Росії "просто не потрібні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пишуть російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times й RTVI.

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"Нехай їдуть"

Таку заяву зробив член комітету Держдуми РФ з оборони Віктор Соболєв.

"Я думаю, що вони не дарма їдуть, вони нам просто не потрібні. Якщо вони настільки не люблять свою батьківщину і кудись їдуть, лише виходячи з чуток, вони нам просто не потрібні. Тому нехай їдуть", – заявив російський депутат.

Водночас Соболєв запевнив, що російська влада нібито не планує проводити нову мобілізацію.

За його словами, військкомати в усіх регіонах РФ справляються із завданнями Генерального штабу щодо набору військовослужбовців за контрактом, тому "такої необхідності на сьогодні немає".

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Через кордон із Грузією пройшли близько 113 тисяч людей за тиждень

Тим часом чутки про можливу мобілізацію після вересневих виборів до Держдуми спричинили різке зростання потоку через пункт пропуску "Верхній Ларс" на російсько-грузинському кордоні.

За даними Федеральної митної служби РФ, протягом тижня кордон там перетнули близько 113 тисяч людей. Лише 20 серпня пасажиропотік перевищив 20 тисяч осіб, що значно вище звичайних показників.

Під час мобілізації 2022 року Грузія стала одним із головних напрямків для росіян, які намагалися уникнути призову.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бояться воювати проти України: понад 100 тисяч росіян за тиждень втекли до Грузії на тлі чуток про мобілізацію

Автор: 

Держдума РФ (655) мобілізація (3290)
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Топ коментарі
+4
Я думаю, що вони не дарма їдуть, вони нам просто не потрібні. Якщо вони настільки не ******* свою батьківщину і кудись їдуть, лише виходячи з чуток, вони нам просто не потрібні. Тому нехай їдуть", - заявив російський депутат. Джерело: https://censor.net/ua/n4021443

Тобто? А наловити в бусіки, грошей заробити на викупі. Ну хоч для душі від...здити? Не потужно. Десь розчарований невідомий Вова у своєму наставнику.
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02.09.2026 16:39 Відповісти
+3
Цікаво скільки різноманітних фсб-шних і гру-шних "консерв" під виглядом "біженців від мобілізації" зайшли в Грузію (ну а з неї і далі підуть), щоб сіяти кацапське "разумное, доброе, вечное"? 🤔
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02.09.2026 16:43 Відповісти
+3
Дивно, що вони виїжджають. У демократіях люди випливають, виповзають, видираються через гори і ліси ночами.
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02.09.2026 16:58 Відповісти

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