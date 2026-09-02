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Новости Обстрел Киевщины
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Двое раненых в результате атаки РФ на Киевщину: на территории спорткомплекса вспыхнул пожар, повреждены склады

Атака РФ на Киевскую область

Сегодня, 2 сентября, российские войска продолжали наносить удары по Киевской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

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Обуховский район

Так, в результате вражеской атаки возник пожар на территории частного спортивного комплекса в Обуховском районе.

По предварительным данным, ранены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь.

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Бучанский район

Отмечается, что в Бучанском районе повреждены складские помещения.

Спасатели работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки. Информация уточняется.

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Также отмечается, что воздушная тревога продолжается. Жителей призывают находиться в укрытиях.

Автор: 

Киевская область (5042) обстрел (35176) Бучанский район (227) Обуховский район (59)
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