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Двоє поранених через атаку РФ на Київщину: спалахнула пожежа на території спорткомплексу, пошкоджено склади
Сьогодні, 2 вересня, російські війська продовжували завдавати ударів по Київській області, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Обухівській район
Так, унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу в Обухівському районі.
Попередньо, поранено дві людини. Медики надають їм необхідну допомогу.
Бучанський район
Зазначається, що в Бучанському районі пошкоджені складські приміщення.
Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформація уточнюється.
Також наголошується, що повітряна тривога триває. Мешканців закликають перебувати в укриттях.
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