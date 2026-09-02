Двоє поранених через атаку РФ на Київщину: спалахнула пожежа на території спорткомплексу, пошкоджено склади

Сьогодні, 2 вересня, російські війська продовжували завдавати ударів по Київській області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Обухівській район

Так, унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території приватного спортивного комплексу в Обухівському районі.



Попередньо, поранено дві людини. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Бучанський район

Зазначається, що в Бучанському районі пошкоджені складські приміщення.

Рятувальники працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки. Інформація уточнюється.

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Також наголошується, що повітряна тривога триває. Мешканців закликають перебувати в укриттях.