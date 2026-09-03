Россия увязла в Украине, но может атаковать страну НАТО, - Уитакер

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Россия не может добиться прогресса на фронте в Украине. При этом российская угроза для Альянса в ближайшее время невелика. В то же время Москва может вести себя непредсказуемо и быть готовой к агрессивным действиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Fox Business.

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Уитакер подчеркнул, что США, как и прежде, привержены коллективной обороне НАТО, но при этом Вашингтон призывает союзников в Брюсселе наращивать свои возможности, чтобы сдерживать такие угрозы, как те, что произошли в германском аэропорту Лейпцига (речь идет о гибридной атаке дронов).

"Что касается того, что Россия будет или не будет делать, то сейчас она увязла в Украине. Она не смогла и не может добиться какого-либо прогресса на фронте", — сказал Витакер.

Россия может быть готова к действиям против НАТО

Он также заявил, что в ближайшей перспективе российская угроза для Альянса невелика. В то же время он подчеркнул, что Москва может прибегнуть к действиям против одной из стран НАТО.

По словам Витакера, российское вторжение в Украину и аннексия Крыма заставляют учитывать возможность непредсказуемых действий со стороны Москвы.

"Эти агрессивные действия — вторжение в Украину, аннексия Крыма — я думаю, все это заставляет нас считать, что Россия может быть непредсказуемой и может быть готова предпринять действия против страны НАТО", — заявил постпред США.

В то же время он отметил, что в настоящее время угроза непосредственного нападения России на НАТО остается небольшой в ближайшей перспективе.

НАТО становится сильнее

Представитель США подчеркнул, что в случае атаки на одно из государств Альянса Россия столкнется с мощной военно-политической организацией.

"Если бы Россия пошла на такой шаг, то она столкнулась бы с очень сильным и способным Альянсом, который с каждым днем становится сильнее", — подчеркнул Уитакер.

По его словам, укреплению НАТО, в частности, способствуют лидерство президента США Дональда Трампа и обязательство стран-членов увеличить оборонные взносы, достигнутое на саммите НАТО в Гааге в 2025 году.

Заявления Витакера прозвучали на фоне дискуссий об усилении безопасности стран НАТО и оценке потенциальных рисков, связанных с Россией.

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