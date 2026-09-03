Росія зав’язла в Україні, але може атакувати країну НАТО, - Вітакер

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Росія не може досягти прогресу на фронті в Україні. При цьому російська загроза для Альянсу найближчим часом невелика. Водночас Москва може бути непередбачуваною та готовою до агресивних дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Fox Business.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вітакер наголосив, що США, як і раніше, віддані колективній обороні НАТО, але при цьому Вашингтон закликає союзників у Брюсселі нарощувати свої можливості, щоб стримувати такі загрози, як відбулися в німецькому аеропорту Лейпцига (йдеться про гібридну атаку дронів).

"Що стосується того, що Росія буде чи не робитиме, то зараз вона зав'язла в Україні. Вона не змогла і не може досягти будь-якого прогресу на фронті", - сказав Вітакер.

Росія може бути готовою до дій проти НАТО

Він також заявив, що в найближчій перспективі російська загроза для Альянсу є невеликою. Водночас він наголосив, що Москва може вдатися до дій проти однієї з країн НАТО.

За словами Вітакера, російське вторгнення в Україну та анексія Криму змушують враховувати можливість непередбачуваних дій з боку Москви.

Ці агресивні дії - вторгнення в Україну, анексія Криму - я думаю, все це змушує нас вважати, що Росія може бути непередбачуваною і може бути готова вжити дій проти країни НАТО", - заявив постпред США.

Водночас він зазначив, що наразі загроза безпосереднього нападу Росії на НАТО залишається невеликою у найближчій перспективі.

НАТО стає сильнішим

Представник США наголосив, що у разі атаки на одну з держав Альянсу Росія зіткнеться з потужною військово-політичною організацією.

"Якби Росія пішла на такий крок, то вона зіткнулася б з дуже сильним і здібним Альянсом, який з кожним днем стає сильнішим", - підкреслив Вітакер.

За його словами, зміцненню НАТО, зокрема, сприяють лідерство президента США Дональда Трампа та зобов'язання країн-членів збільшувати оборонні внески, досягнуте на саміті НАТО в Гаазі у 2025 році.

Заяви Вітакера пролунали на тлі дискусій про посилення безпеки країн НАТО та оцінку потенційних ризиків, пов'язаних із Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не думаю, що РФ планує атакувати країни НАТО, - в.о. міністра оборони Румунії Міруце