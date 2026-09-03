Росія зав’язла в Україні, але може атакувати країну НАТО, - Вітакер
Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Росія не може досягти прогресу на фронті в Україні. При цьому російська загроза для Альянсу найближчим часом невелика. Водночас Москва може бути непередбачуваною та готовою до агресивних дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Fox Business.
Вітакер наголосив, що США, як і раніше, віддані колективній обороні НАТО, але при цьому Вашингтон закликає союзників у Брюсселі нарощувати свої можливості, щоб стримувати такі загрози, як відбулися в німецькому аеропорту Лейпцига (йдеться про гібридну атаку дронів).
"Що стосується того, що Росія буде чи не робитиме, то зараз вона зав'язла в Україні. Вона не змогла і не може досягти будь-якого прогресу на фронті", - сказав Вітакер.
Росія може бути готовою до дій проти НАТО
Він також заявив, що в найближчій перспективі російська загроза для Альянсу є невеликою. Водночас він наголосив, що Москва може вдатися до дій проти однієї з країн НАТО.
За словами Вітакера, російське вторгнення в Україну та анексія Криму змушують враховувати можливість непередбачуваних дій з боку Москви.
Ці агресивні дії - вторгнення в Україну, анексія Криму - я думаю, все це змушує нас вважати, що Росія може бути непередбачуваною і може бути готова вжити дій проти країни НАТО", - заявив постпред США.
Водночас він зазначив, що наразі загроза безпосереднього нападу Росії на НАТО залишається невеликою у найближчій перспективі.
НАТО стає сильнішим
Представник США наголосив, що у разі атаки на одну з держав Альянсу Росія зіткнеться з потужною військово-політичною організацією.
"Якби Росія пішла на такий крок, то вона зіткнулася б з дуже сильним і здібним Альянсом, який з кожним днем стає сильнішим", - підкреслив Вітакер.
За його словами, зміцненню НАТО, зокрема, сприяють лідерство президента США Дональда Трампа та зобов'язання країн-членів збільшувати оборонні внески, досягнуте на саміті НАТО в Гаазі у 2025 році.
Заяви Вітакера пролунали на тлі дискусій про посилення безпеки країн НАТО та оцінку потенційних ризиків, пов'язаних із Росією.
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