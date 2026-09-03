Глава Минобороны Эстонии Певкур уходит в отставку из-за проблем с контрактом на поставку снарядов для Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Павкур заявил, что подаст в отставку из-за выявленных в ходе аудита проблем, связанных с закупкой боеприпасов для Украины.

Об этом пишет ERR, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, руководитель должен обладать авторитетом и мужеством брать на себя ответственность, даже если она не является его личной.

"Как министр обороны, я, конечно, должен признать, что несу ответственность за всю сферу, находящуюся в ведении моего министерства. И если вы сейчас ждете этого громкого ответа, то, конечно, руководитель должен обладать и мужеством, и авторитетом, чтобы брать на себя политическую ответственность, даже когда нет личной ответственности. Я возьму на себя эту ответственность, и премьер-министру придется найти нового министра обороны", — сказал Певкур.

"Поскольку министр не считает носки и боеприпасы и не ведет переговоров по контрактам, критика Государственного аудиторского управления, касающаяся прежде всего деятельности Сил обороны и Центра оборонных инвестиций, поднимает вопрос о политической ответственности.

Поэтому я считаю правильным сегодня взять на себя политическую ответственность за весь оборонный сектор и передать эстафету министра обороны в удобное для премьер-министра время. ... Я делаю это с твердой убежденностью, что мы приняли правильные решения для укрепления национальной обороны. Эстония защищена лучше, чем когда-либо прежде", — добавил Певкур.

Певкур занимал пост министра обороны с 2022 года.

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Причины

Ранее стало известно, что Эстония пыталась приобрести артиллерийские снаряды для Украины и в общей сложности выплатила 70 млн евро аванса индийским компаниям, которые до этого не продали ни одного снаряда.

Тогдашний глава Центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар заявил, что никаких важных решений не принималось без одобрения руководства Министерства обороны. Помимо министра Ханно Певкура, тогдашний постоянный секретарь Кусти Салм также знал об этом деле во время переговоров по первому контракту, тогда как нового постоянного секретаря Каймо Кууска впоследствии проинформировали о ситуации.

Певкур заявил, что действительно не читал контракты, но подтвердил, что RKIK передавал их ему. На вопрос, почему он не читал контракты, Певкур ответил, что министр обороны не отвечает за такие детали.

"Министр обороны не ведет переговоры по контрактам; министр обороны не считает носки и боеприпасы. Министр обороны принимает принципиальное решение поддержать Украину. Подготовительная работа по переговорам о контрактах и поиску контрагентов входит в сферу ответственности RKIK", — сказал Певкур.

Ранее в тот же день специальный комитет Рийгикогу обсудил путаницу вокруг бухгалтерского учета в оборонном секторе. Слушания были инициированы в связи со сводным отчетом Государственного аудиторского управления, в котором были выявлены проблемы в оборонной сфере.

Премьер-министр Кристен Михал 2 сентября созвал заседание правительства на четверг утром, в ходе которого попросит генерального аудитора представить обзор ситуации относительно неясностей в бухгалтерском учете оборонного сектора.

Михал заявил, что, хотя он не считает министра обороны лично виновным в сомнительных операциях в оборонном секторе, это не исключает принятия на себя политической ответственности. По его мнению, Певкур мог самостоятельно принять соответствующее решение после заседания правительства в четверг.

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