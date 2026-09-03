Глава Міноброни Естонії Певкур йде у відставку через проблеми з контрактом щодо снарядів для України

Міністр оборони Естонії Ханно Павкур заявив, що подасть у відставку через виявлені аудитом проблеми довкола закупівлі боєприпасів для України.

Про це пише ERR, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, керівник повинен мати авторитет і мужність брати на себе відповідальність, навіть якщо вона не є його особистою.

"Як міністр оборони, я, звісно, ​​маю визнати, що відповідаю за всю сферу, яка перебуває у віданні мого міністерства. І якщо ви зараз чекаєте на цю велику відповідь, то, звичайно, керівник повинен мати і мужність, і авторитет, щоб брати на себе політичну відповідальність, навіть коли немає особистої відповідальності. Я візьму на себе цю відповідальність, і прем'єр-міністру доведеться знайти нового міністра оборони", - сказав Певкур.

"Хоча міністр не рахує шкарпетки та боєприпаси і не веде переговорів щодо контрактів, критика Державного аудиторського управління, що стосується насамперед діяльності Сил оборони та Центру оборонних інвестицій, порушує питання політичної відповідальності.

Тому я вважаю правильним сьогодні взяти на себе політичну відповідальність за весь оборонний сектор і передати естафету міністра оборони у зручний для прем'єр-міністра час. ... Я роблю це з твердим переконанням, що ми ухвалили правильні рішення для зміцнення національної оборони. Естонія захищена краще, ніж будь-коли раніше", - додав Певкур.

Певкур обіймав посаду міністра оборони з 2022 року.

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Причини

Раніше стало відомо, що Естонія намагалася придбати артилерійські снаряди для України та загалом виплатила 70 млн євро авансу індійським компаніям, які до того не продали жодного снаряда.

Тодішній очільник Центру оборонних інвестицій (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар заявив, що жодних важливих рішень не ухвалювали без схвалення керівництва Міністерства оборони. Окрім міністра Ханно Певкура, тодішній постійний секретар Кусті Салм також знав про цю справу під час переговорів щодо першого контракту, тоді як нового постійного секретаря Каймо Кууска згодом інформували про ситуацію.

Певкур заявив, що справді не читав контрактів, але підтвердив, що RKIK передавав їх йому. На запитання, чому він не читав контрактів, Певкур відповів, що міністр оборони не відповідає за такі деталі.

"Міністр оборони не веде переговорів щодо контрактів; міністр оборони не рахує шкарпетки та боєприпаси. Міністр оборони ухвалює принципове рішення підтримати Україну. Підготовча робота щодо переговорів про контракти та пошуку контрагентів є відповідальністю RKIK", - сказав Певкур.

Раніше того ж дня спеціальний комітет Рійгікогу обговорив плутанину навколо бухгалтерського обліку в оборонному секторі. Слухання було ініційоване через зведений звіт Державного аудиторського управління, який виявив проблеми в оборонній сфері.

Прем'єр-міністр Крістен Міхал 2 вересня скликав засідання уряду на четвер вранці, під час якого попросить генерального аудитора представити огляд ситуації щодо неясностей у бухгалтерському обліку оборонного сектору.

Міхал заявив, що, хоча він не вважає міністра оборони особисто винним у сумнівних операціях в оборонному секторі, це не виключає взяття на себе політичної відповідальності. На його думку, Певкур міг самостійно ухвалити відповідне рішення після засідання уряду в четвер.

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