В Сочи прогремели взрывы: под ударом оказался порт. ВИДЕО+ФОТО

В российском городе Сочи дроны атаковали порт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие видео опубликовали местные жители в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В российских мониторинговых каналах сообщалось, что в центре города раздались сильные взрывы. Граждан призвали покинуть морской порт.

Впоследствии стало известно о попадании в порт.

Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Сочи и Геленджика — по формулировке ведомства, "для обеспечения безопасности полетов"

Смотрите: россиянка жалуется на километровые очереди на АЗС и дефицит бензина в Сочи. ВИДЕО