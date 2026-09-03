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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Сочи прогремели взрывы: под ударом оказался порт. ВИДЕО+ФОТО

В российском городе Сочи дроны атаковали порт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие видео опубликовали местные жители в соцсетях.

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Подробности

В российских мониторинговых каналах сообщалось, что в центре города раздались сильные взрывы. Граждан призвали покинуть морской порт.

Впоследствии стало известно о попадании в порт.

Попадание в порт зафиксировали в Сочи: подробности

Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Сочи и Геленджика — по формулировке ведомства, "для обеспечения безопасности полетов"

Смотрите: россиянка жалуется на километровые очереди на АЗС и дефицит бензина в Сочи. ВИДЕО

Автор: 

порт (850) россия (89409) Сочи (177)
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Топ комментарии
+12
Московські аєропорти треба довбати кожні пів часа. І склади продуктів
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03.09.2026 10:04 Ответить
+11
І шо в тому порту Сочі? Причал? Де обіцяне закрите небо на кацапії? Квартальний пи₴добол знову набрехав.
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03.09.2026 10:08 Ответить
+10
Тварюка хрипата тільки бреше,бреше і бреше. А тим часом в Києві тривоги скоро будуть 24/7.
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03.09.2026 10:09 Ответить

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