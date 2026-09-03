В Сочи прогремели взрывы: под ударом оказался порт. ВИДЕО+ФОТО
В российском городе Сочи дроны атаковали порт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие видео опубликовали местные жители в соцсетях.
Подробности
В российских мониторинговых каналах сообщалось, что в центре города раздались сильные взрывы. Граждан призвали покинуть морской порт.
Впоследствии стало известно о попадании в порт.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Сочи и Геленджика — по формулировке ведомства, "для обеспечения безопасности полетов"
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