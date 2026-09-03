Вибухи пролунали у Сочі: під ударом порт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському місті Сочі дрони атакували порт.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні відео оприлюднили місцеві у соцмережах.

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Подробиці

У російських моніторингових каналах повідомляли, що в центрі міста пролунали сильні вибухи. Громадян закликали залишити морських порт.

Згодом стало відомо про влучання в порт.

Росавіація запроваджувала тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків в аеропортах Сочі та Геленджика - за формулюванням відомства, "для забезпечення безпеки польотів"

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