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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Вибухи пролунали у Сочі: під ударом порт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському місті Сочі дрони атакували порт.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні відео оприлюднили місцеві у соцмережах.

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Подробиці

У російських моніторингових каналах повідомляли, що в центрі міста пролунали сильні вибухи. Громадян закликали залишити морських порт.

Згодом стало відомо про влучання в порт.

Влучання у порт зафіксували в Сочі: подробиці

Росавіація запроваджувала тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків в аеропортах Сочі та Геленджика - за формулюванням відомства, "для забезпечення безпеки польотів"

Дивіться: Росіянка скиглить через кілометрові черги на АЗС та дефіцит бензину в Сочі. ВIДЕО

Автор: 

порт (921) росія (47595) Сочі (55)
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Топ коментарі
+13
Московські аєропорти треба довбати кожні пів часа. І склади продуктів
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03.09.2026 10:04 Відповісти
+13
І шо в тому порту Сочі? Причал? Де обіцяне закрите небо на кацапії? Квартальний пи₴добол знову набрехав.
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03.09.2026 10:08 Відповісти
+10
Тварюка хрипата тільки бреше,бреше і бреше. А тим часом в Києві тривоги скоро будуть 24/7.
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03.09.2026 10:09 Відповісти

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