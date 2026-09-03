Журналист Мокрик подал жалобу на Офис президента из-за отказа обнародовать петицию

Журналист Даниил Мокрик подал жалобу омбудсмену на Администрацию президента в связи с отказом обнародовать петицию о пресс-конференции Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своих соцсетях.

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"Я подал жалобу на Офис Президента Украины Уполномоченному ВР по правам человека.

И из-за произвольного отказа в обнародовании моей петиции о пресс-конференции президента Зеленского, и из-за последующего отказа сообщить мне в ответ на запрос, каким именно требованиям эта петиция не соответствовала и кто принял решение о несоответствии (должность, ФИО).

Также в ОП проигнорировали ещё одно требование в моём запросе: предоставить копию решения о несоответствии моей петиции требованиям", — говорится в сообщении.

Журналист требует наказать виновных

В своей жалобе Омбудсмену Мокрик просит, в частности, привлечь к административной ответственности должностных лиц Офиса президента, которых он считает ответственными за нарушение его прав.

Речь идет, по его словам, как о праве на обращение, так и о праве на доступ к информации.

Мокрик подчеркнул, что омбудсман обладает соответствующими полномочиями для реагирования на такие нарушения.

В ОП обнародовали другую петицию о пресс-конференции

Журналист также обратил внимание на то, что после отказа в обнародовании его петиции Офис президента опубликовал другую петицию о проведении пресс-конференции президента.

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Мокрик считает, что её содержание аналогично его обращению, и называет это дополнительным подтверждением, по его мнению, необоснованности решения по его петиции.

"Да, это — история о небольшом произволе. Но из небольших произволов складывается большой произвол", — написал журналист.

Он добавил, что считает необходимым отстаивать свои права, поскольку их неотстаивание может привести к дальнейшим нарушениям — как в отношении него самого, так и в отношении других людей.

Что этому предшествовало?

Президент Владимир Зеленский провел полузакрытую встречу с пулом СМИ, отобранных самой Банковой, после того как Офис президента отказался публиковать петиции о проведении открытой пресс-конференции с независимыми журналистами.

В Офисе президента Украины отказались опубликовать на сайте главы государства петицию с просьбой провести пресс-конференцию Владимира Зеленского для независимых СМИ.

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