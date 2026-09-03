Журналіст Мокрик подав скаргу на Офіс Президента через відмову оприлюднити петицію

Журналіст Данило Мокрик подав скаргу Омбудсману на Офіс Президента через відмову оприлюднити петицію про пресконференцію Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своїх соцмережах.

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"Я подав скаргу на Офіс Президента України до Уповноваженого ВР з прав людини.

І через свавільну відмову в оприлюдненні моєї петиції про преску президента Зеленського, і через наступну відмову повідомити мені у відповідь на запит, яким саме вимогам ця петиція не відповідала і хто прийняв рішення про невідповідність (посада, ПІБ).

Також в ОП проігнорували ще одну вимогу в моєму запиті: надати копію рішення про невідповідність моєї петиції вимогам", - йдеться в повідомленні.

Журналіст вимагає покарати відповідальних

У своїй скарзі до Омбудсмана Мокрик просить, зокрема, притягнути до адміністративної відповідальності посадовців Офісу президента, яких він вважає відповідальними за порушення його прав.

Йдеться, за його словами, як про право на звернення, так і про право на доступ до інформації.

Мокрик наголосив, що Омбудсман має відповідні повноваження для реагування на такі порушення.

В ОП оприлюднили іншу петицію про пресконференцію

Журналіст також звернув увагу на те, що після відмови в оприлюдненні його петиції Офіс президента опублікував іншу петицію щодо проведення пресконференції президента.

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Мокрик вважає, що її зміст є аналогічним до його звернення, і називає це додатковим підтвердженням, на його думку, необґрунтованості рішення щодо його петиції.

"Так, це — історія про маленьке свавілля. Але з маленьких свавіль складається велика сваволя", — написав журналіст.

Він додав, що вважає необхідним відстоювати свої права, оскільки їхнє невідстоювання може призвести до подальших порушень — як щодо нього самого, так і щодо інших людей.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський провів напівзакриту зустріч із пулом медіа, яких обрала сама Банкова, після того, як Офіс Президента відмовився публікувати петиції про проведення відкритої пресконференції з незалежними журналістами.

В Офісі президента України відмовилися опублікувати на сайті глави держави петицію із проханням провести пресконференцію Володимира Зеленського для незалежних медіа.

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