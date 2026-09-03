В Верховной Раде поддержали усиление антитабачной политики: за постановление проголосовали 269 нардепов

Верховная Рада поддержала дальнейшее ужесточение государственной политики в сфере борьбы с курением и употреблением никотиновых изделий. За соответствующее постановление № 15127, посвященное 20-летию ратификации Украиной Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, проголосовали 269 народных депутатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение Верховная Рада приняла 3 сентября.

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Что предусматривает решение Рады

Целью постановления является дальнейшее выполнение Украиной международных обязательств в сфере борьбы с табаком и усиление соответствующей государственной политики.

Ожидается, что реализация этих мер будет способствовать снижению количества заболеваний, связанных с употреблением табачных и никотиновых изделий, а также защите жизни и здоровья населения.

Постановление парламент принял во время воздушной тревоги.

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В Раде предлагают отдельно ужесточить ограничения для несовершеннолетних

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15196, которым предлагается ужесточить ограничения на курение и употребление никотиновых изделий несовершеннолетними.

Документ предусматривает запрет для лиц до 17 лет не только на курение табачных изделий, но и на использование электронных сигарет, кальянов, травяных смесей для курения и устройств для потребления табака без сгорания.

Речь идет пока только о законодательном предложении – законопроект №15196 Верховная Рада еще не приняла.

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