В Верховной Раде поддержали усиление антитабачной политики: за постановление проголосовали 269 нардепов
Верховная Рада поддержала дальнейшее ужесточение государственной политики в сфере борьбы с курением и употреблением никотиновых изделий. За соответствующее постановление № 15127, посвященное 20-летию ратификации Украиной Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, проголосовали 269 народных депутатов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее решение Верховная Рада приняла 3 сентября.
Что предусматривает решение Рады
Целью постановления является дальнейшее выполнение Украиной международных обязательств в сфере борьбы с табаком и усиление соответствующей государственной политики.
Ожидается, что реализация этих мер будет способствовать снижению количества заболеваний, связанных с употреблением табачных и никотиновых изделий, а также защите жизни и здоровья населения.
Постановление парламент принял во время воздушной тревоги.
В Раде предлагают отдельно ужесточить ограничения для несовершеннолетних
Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15196, которым предлагается ужесточить ограничения на курение и употребление никотиновых изделий несовершеннолетними.
Документ предусматривает запрет для лиц до 17 лет не только на курение табачных изделий, но и на использование электронных сигарет, кальянов, травяных смесей для курения и устройств для потребления табака без сгорания.
Речь идет пока только о законодательном предложении – законопроект №15196 Верховная Рада еще не приняла.
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