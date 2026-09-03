У Верховній Раді підтримали посилення антитютюнової політики: за постанову проголосували 269 нардепів
Верховна Рада підтримала подальше посилення державної політики у сфері боротьби з курінням та вживанням нікотинових виробів. За відповідну постанову №15127, присвячену 20-річчю ратифікації Україною Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, проголосували 269 народних депутатів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне рішення Верховна Рада ухвалила 3 вересня.
Що передбачає рішення Ради
Метою постанови є подальше виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері боротьби проти тютюну та посилення відповідної державної політики.
Очікується, що реалізація цих заходів сприятиме зменшенню кількості захворювань, пов'язаних із вживанням тютюнових та нікотинових виробів, а також захисту життя і здоров'я населення.
Постанову парламент ухвалив під час повітряної тривоги.
У Раді пропонують окремо посилити обмеження для неповнолітніх
Крім того, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №15196, яким пропонується посилити обмеження щодо куріння та вживання нікотинових виробів неповнолітніми.
Документ передбачає заборону для осіб до 17 років не лише куріння тютюнових виробів, а й використання електронних сигарет, кальянів, трав'яних сумішей для куріння та пристроїв для споживання тютюну без згоряння.
Йдеться наразі лише про законодавчу пропозицію – законопроєкт №15196 Верховна Рада ще не ухвалила.
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