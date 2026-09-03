Стрельба в Киеве: 71-летнего директора клиники репродуктологии расстреляли в упор, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Возле медицинского учреждения в Святошинском районе Киева неизвестный открыл огонь по 71-летнему мужчине: произвел более 20 выстрелов. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, в Киеве продолжается спецоперация по задержанию нападавшего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

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"Инцидент произошел сегодня около 10 утра в Святошинском районе столицы у входной двери медицинского учреждения.

Предварительно установлено, что правонарушитель произвел более 20 выстрелов в 71-летнего мужчину, который только что вышел из салона автомобиля. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали", — говорится в сообщении.

Продолжается спецоперация

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, а также мотив совершения преступления. Продолжаются неотложные следственные действия. Уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство.

В настоящее время продолжаются мероприятия по задержанию лица, причастного к совершению преступления. Продолжается специальная полицейская операция.

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