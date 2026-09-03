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Новости Стрельба в Киеве
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Стрельба в Киеве: 71-летнего директора клиники репродуктологии расстреляли в упор, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Возле медицинского учреждения в Святошинском районе Киева неизвестный открыл огонь по 71-летнему мужчине: произвел более 20 выстрелов. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, в Киеве продолжается спецоперация по задержанию нападавшего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Киева.

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"Инцидент произошел сегодня около 10 утра в Святошинском районе столицы у входной двери медицинского учреждения.

Предварительно установлено, что правонарушитель произвел более 20 выстрелов в 71-летнего мужчину, который только что вышел из салона автомобиля. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали", — говорится в сообщении.

Продолжается спецоперация

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, а также мотив совершения преступления. Продолжаются неотложные следственные действия. Уголовное производство возбуждено по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство.

В настоящее время продолжаются мероприятия по задержанию лица, причастного к совершению преступления. Продолжается специальная полицейская операция.

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Стрельба в Киеве
Стрельба в Киеве
Стрельба в Киеве
Стрельба в Киеве
Стрельба в Киеве

Автор: 

Киев (27358) стрельба (3487)
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Топ комментарии
+23
У кліниці репродуктології насмерть навряд чи можуть залікувати.
А от взяти купу бабла без жодного результату - запросто.
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03.09.2026 13:44 Ответить
+16
Нормально дідусь на спермі заробив на крузака. А кажуть лікарі в нас бідні. Видно клієнту не сподобалось що його дитина схожа на лікаря. Як в анекдоті, - лікарю, в мене з чоловіком не получається зачати дитина. - Роздягайтесь, лягайте на кушетку, сказав лікар знімаючи з себе штани...
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03.09.2026 13:42 Ответить
+8
Видно масажував йому простату. Тільки вдома нападник взнав що простату масажують не так і не тим...
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03.09.2026 13:50 Ответить

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