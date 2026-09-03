Стрілянина у Києві: 71-річного директора клініки репродуктології розстріляли впритул, - поліція. ФОТОрепортаж
Біля медичного закладу у Святошинському районі Києва невідомий відкрив вогонь по 71-річному чоловіку: здійснив понад 20 пострілів. Потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні, у Києві триває спецоперація із затримання нападника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.
"Подія відбулась сьогодні близько 10 ранку у Святошинському районі столиці біля вхідних дверей медичного закладу.
Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Триває спецоперація
Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Тривають невідкладні слідчі дії. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство.
Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до скоєння злочину. Триває спеціальна поліцейська операція.
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