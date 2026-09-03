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Новини Стрілянина в Києві
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Стрілянина у Києві: 71-річного директора клініки репродуктології розстріляли впритул, - поліція. ФОТОрепортаж

Біля медичного закладу у Святошинському районі Києва невідомий відкрив вогонь по 71-річному чоловіку: здійснив понад 20 пострілів. Потерпілого у тяжкому стані доправили до лікарні, у Києві триває спецоперація із затримання нападника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Києва.

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"Подія відбулась сьогодні близько 10 ранку у Святошинському районі столиці біля вхідних дверей медичного закладу.

Попередньо встановлено, що правопорушник здійснив понад 20 пострілів у 71-річного чоловіка, який тільки вийшов із салону автомобіля. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Триває спецоперація

Правоохоронці встановлюють всі обставини, а також мотив скоєння злочину. Тривають невідкладні слідчі дії. Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство.

Наразі тривають заходи з затримання особи, причетної до скоєння злочину. Триває спеціальна поліцейська операція.

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Стрілянина в Києві
Стрілянина в Києві
Стрілянина в Києві
Стрілянина в Києві
Стрілянина в Києві

Автор: 

Київ (16947) стрілянина (2011)
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Топ коментарі
+17
У кліниці репродуктології насмерть навряд чи можуть залікувати.
А от взяти купу бабла без жодного результату - запросто.
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03.09.2026 13:44 Відповісти
+12
Нормально дідусь на спермі заробив на крузака. А кажуть лікарі в нас бідні. Видно клієнту не сподобалось що його дитина схожа на лікаря. Як в анекдоті, - лікарю, в мене з чоловіком не получається зачати дитина. - Роздягайтесь, лягайте на кушетку, сказав лікар знімаючи з себе штани...
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03.09.2026 13:42 Відповісти
+6
Директор хотів нападника запліднити?
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03.09.2026 13:41 Відповісти

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