Помогала организовывать "выборы" в оккупации: взята под стражу жительница оккупированного Энергодара
Женщину, причастную к проведению "выборов" в оккупированном Энергодаре, арестовали.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
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"Осенью 2023 года во временно оккупированном Энергодаре женщина по предварительному сговору с сообщниками стала "членом комиссии УИК № 550" и содействовала проведению выборов депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва", — говорится в сообщении.
Вместе с российскими военными женщина обходила дома местных жителей с избирательными бюллетенями и урнами, организуя проведение "голосования" по месту жительства.
Далее использованные бюллетени она передавала в "УИК № 550" для подсчета и дальнейшей отправки в незаконную "Избирательную комиссию Запорожской области".
Действия женщины квалифицировали как коллаборационную деятельность.
В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
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