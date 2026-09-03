Помогала организовывать "выборы" в оккупации: взята под стражу жительница оккупированного Энергодара

Женщину, причастную к проведению "выборов" в оккупированном Энергодаре, арестовали.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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"Осенью 2023 года во временно оккупированном Энергодаре женщина по предварительному сговору с сообщниками стала "членом комиссии УИК № 550" и содействовала проведению выборов депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва", — говорится в сообщении.

Вместе с российскими военными женщина обходила дома местных жителей с избирательными бюллетенями и урнами, организуя проведение "голосования" по месту жительства.

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Далее использованные бюллетени она передавала в "УИК № 550" для подсчета и дальнейшей отправки в незаконную "Избирательную комиссию Запорожской области".

Действия женщины квалифицировали как коллаборационную деятельность.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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