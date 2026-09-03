Допомагала організовувати "вибори" в окупації: взято під варту жительку окупованого Енергодара
Жінку, яка долучилася до проведення "виборів" в окупованому Енергодарі, арештували.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Восени 2023 року в тимчасово окупованому Енергодарі жінка за попередньою змовою зі спільниками стала "членом комиссии УИК № 550" та сприяла проведенню виборів депутатів законодавчих зборів Запорізької області першого скликання", - йдеться в повідомленні.
Разом із російськими військовими жінка обходила домівки місцевих із виборчими бюлетенями та урнами, організовуючи проведення "голосування" за місцем проживання.
Далі використані бюлетені передавала до "УИК № 550" для підрахунку та подальшого направлення до незаконної "Избирательной комиссии Запорожской области".
Дії жінки кваліфікували як колабораційну діяльність.
Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
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