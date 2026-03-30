РФ уперше підтвердила затримання та смерть поляка, який зник на ТОТ України: Через протидію "СВО"

Росія вперше офіційно підтвердила, що громадянин Польщі Кшиштоф Галос, який не повернувся додому після візиту до України, загинув у слідчому ізоляторі в російському Таганрозі після затримання за "протидію спеціальній воєнній операції".

Про це пише Gazeta Wyborcza із посиланням на офіційну відповідь російського міністерства закордонних справ, яку отримав син Галоса, передає Цензор.НЕТ.

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Що сказали у Москві?

МЗС Росії офіційно відповіло польській владі щодо смерті Галоса. Там стверджують, що смерть поляка настала з природних причин.

У документі, яке російська влада також надіслала посольству Польщі в Москві, йшлося, що Галоса заарештували в Мелітополі через "протидію спеціальній військовій операції", а потім перевели до слідчого ізолятора №2 у Таганрозі, де він помер 4 липня 2023 року.

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Причиною смерті росіяни вказали "кардіоміопатію невідомої етіології", що призвела до розвитку "набряку головного мозку, набряку легень та гострої серцево-судинної недостатності, що стало безпосередньою причиною смерті". Поховали Галоса "за кошти російської держави" на кладовищі в Таганрозі.

Попри заяви російської сторони, син Галоса повідомив, що ані родина, ані польська влада так і не отримала свідоцтво про смерть. Відтак посольство Польщі в Москві звернулося до Міністерства закордонних справ РФ.

Тепер син померлого поляка каже, що "найважливіше для нашої родини — забезпечити нашому батькові належне поховання та отримати свідоцтво про смерть".

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Більше про справу Кшиштофа Галоса

Журналісти "Слідства.Інфо" відшукали світлину Галоса з акції на підтримку України у Варшаві. Також у нього було фото з українськими військовими, зроблене у Бериславі на Херсонщині за кілька днів до зникнення.

На запит Інтерполу українська поліція почала пошуки поляка і з’ясувала, що вранці 20 квітня 2023 року Кшиштофа зупиняли українські військові. Це сталося на блокпості в селі Григорівка Запорізької області. Бійці пояснили іноземцю, що далі їхати небезпечно, а він відповів, що прагне проїхати "до дівчини у тимчасово окупований Енергодар".

Кшиштофа розвернули, але вже того ж дня він, очевидно, знайшов інший шлях проїзду в окупацію. Поляка затримали російські військові та запроторили до слідчого ізолятора у Таганрозі Ростовської області РФ. Джерело "Слідства.Інфо" у Росії каже, що в автівку Кшиштофа, ймовірно, було влучання. Галос згодом помер — ймовірно, від катувань.

Племінниця поляка казала, що її дядько "увесь час заперечував, що там (в Україні — ред.) триває справжня війна, казав, що це неправда".

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