Новости Поляк погиб в тюрьме в РФ
РФ впервые подтвердила задержание и смерть поляка, пропавшего на ВОТ Украины: из-за противодействия "СВО"

Кшиштоф Галос
Фото: Слідство.Інфо

Россия впервые официально подтвердила, что гражданин Польши Кшиштоф Галос, не вернувшийся домой после визита в Украину, погиб в следственном изоляторе в российском Таганроге после задержания за "противодействие специальной военной операции". 

Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на официальный ответ российского министерства иностранных дел, который получил сын Галоса, передает Цензор.НЕТ.

Что сказали в Москве?

МИД России официально ответил польским властям по поводу смерти Галоса. Там утверждают, что смерть поляка наступила по естественным причинам.

В документе, который российские власти также направили посольству Польши в Москве, говорилось, что Галоса арестовали в Мелитополе за "противодействие специальной военной операции", а затем перевели в следственный изолятор №2 в Таганроге, где он скончался 4 июля 2023 года.

Причиной смерти россияне указали "кардиомиопатию неизвестной этиологии", которая привела к развитию "отека головного мозга, отека легких и острой сердечно-сосудистой недостаточности, что стало непосредственной причиной смерти". Похоронили Галоса "за счет российского государства" на кладбище в Таганроге.

Несмотря на заявления российской стороны, сын Галоса сообщил, что ни семья, ни польские власти так и не получили свидетельство о смерти. В связи с этим посольство Польши в Москве обратилось в Министерство иностранных дел РФ.

Теперь сын умершего поляка говорит, что "самое важное для нашей семьи — обеспечить нашему отцу достойное погребение и получить свидетельство о смерти". 

Подробнее о деле Кшиштофа Галоса

  • Журналисты "Слідства.Інфо" нашли фотографию Галоса с акции в поддержку Украины в Варшаве. Также у него была фотография с украинскими военными, сделанная в Бериславе в Херсонской области за несколько дней до исчезновения.
  • По запросу Интерпола украинская полиция начала поиски поляка и выяснила, что утром 20 апреля 2023 года Кшиштофа останавливали украинские военные. Это произошло на блокпосту в селе Григоровка Запорожской области. Бойцы объяснили иностранцу, что дальше ехать опасно, а он ответил, что хочет проехать "к девушке во временно оккупированный Энергодар".
  • Кшиштофа развернули, но уже в тот же день он, очевидно, нашел другой путь проезда в зону оккупации. Поляка задержали российские военные и поместили в следственный изолятор в Таганроге Ростовской области РФ. Источник "Следствия.Инфо" в России сообщает, что в машину Кшиштофа, вероятно, попал снаряд. Галос впоследствии скончался — предположительно, от пыток.
  • Племянница поляка говорила, что ее дядя "все время отрицал, что там (в Украине. — Ред.) идет настоящая война, говорил, что это неправда".

От не вірив він шо Параша напала, повномаштабно, на Україгу. Вирішив особисто перевірити. Перевірив. Царствіе тобі небесне.
30.03.2026 18:30
30.03.2026 18:30 Ответить
У Кшиштофа була одна жорстка проблема. Він був довбой@бом.🥴
30.03.2026 18:37
30.03.2026 18:37 Ответить
Хто вірить в "несправжню війну в Україні"
То й швидко опиниться у домовині
Якщо перевірить йому закортить
Кацапи таких ухайдокають вмить.
Ну що тут скажеш...молодець, мав свої переконання, що ніякої війни не існує, і не побоявся поїхати перевірити.
30.03.2026 18:34
30.03.2026 18:34 Ответить
це ще раз показує ненависть росіян до поляків
30.03.2026 18:39
30.03.2026 18:39 Ответить
Головне - забрать його останки, звідти... А потім судмедексперти, європейські, вияснять, що там за "кардіоміопатія" була... Можливо, пов'язана з переломом ребер, чи "забиттям мозку та "дифузним крововиливом в мозок"... Я не здивуюся, що так і буде...
30.03.2026 18:45
30.03.2026 18:45 Ответить
Співчуття родині вбитого громадянина Польщі та покарання рашистам, які катують та вбивають людей.
30.03.2026 18:51
30.03.2026 18:51 Ответить
Я знаком с его сыном лично, прекрасный человек, поддерживает Украину, работает на двух работах. Приятно, что хоть кто-то посочувствовал
30.03.2026 19:33
30.03.2026 19:33 Ответить
ждем фермеров на границе и гоноровые заявления пшеков про извинения и репарации (засунут в жопу язык как обычно)
30.03.2026 18:53
30.03.2026 18:53 Ответить
Природня причина - "потрапив кацапам у руки".
30.03.2026 19:32
30.03.2026 19:32
 
 