РФ впервые подтвердила задержание и смерть поляка, пропавшего на ВОТ Украины: из-за противодействия "СВО"

Россия впервые официально подтвердила, что гражданин Польши Кшиштоф Галос, не вернувшийся домой после визита в Украину, погиб в следственном изоляторе в российском Таганроге после задержания за "противодействие специальной военной операции".

Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на официальный ответ российского министерства иностранных дел, который получил сын Галоса, передает Цензор.НЕТ.

Что сказали в Москве?

МИД России официально ответил польским властям по поводу смерти Галоса. Там утверждают, что смерть поляка наступила по естественным причинам.

В документе, который российские власти также направили посольству Польши в Москве, говорилось, что Галоса арестовали в Мелитополе за "противодействие специальной военной операции", а затем перевели в следственный изолятор №2 в Таганроге, где он скончался 4 июля 2023 года.

Причиной смерти россияне указали "кардиомиопатию неизвестной этиологии", которая привела к развитию "отека головного мозга, отека легких и острой сердечно-сосудистой недостаточности, что стало непосредственной причиной смерти". Похоронили Галоса "за счет российского государства" на кладбище в Таганроге.

Несмотря на заявления российской стороны, сын Галоса сообщил, что ни семья, ни польские власти так и не получили свидетельство о смерти. В связи с этим посольство Польши в Москве обратилось в Министерство иностранных дел РФ.

Теперь сын умершего поляка говорит, что "самое важное для нашей семьи — обеспечить нашему отцу достойное погребение и получить свидетельство о смерти".

Подробнее о деле Кшиштофа Галоса

Журналисты "Слідства.Інфо" нашли фотографию Галоса с акции в поддержку Украины в Варшаве. Также у него была фотография с украинскими военными, сделанная в Бериславе в Херсонской области за несколько дней до исчезновения.

По запросу Интерпола украинская полиция начала поиски поляка и выяснила, что утром 20 апреля 2023 года Кшиштофа останавливали украинские военные. Это произошло на блокпосту в селе Григоровка Запорожской области. Бойцы объяснили иностранцу, что дальше ехать опасно, а он ответил, что хочет проехать "к девушке во временно оккупированный Энергодар".

Кшиштофа развернули, но уже в тот же день он, очевидно, нашел другой путь проезда в зону оккупации. Поляка задержали российские военные и поместили в следственный изолятор в Таганроге Ростовской области РФ. Источник "Следствия.Инфо" в России сообщает, что в машину Кшиштофа, вероятно, попал снаряд. Галос впоследствии скончался — предположительно, от пыток.

Племянница поляка говорила, что ее дядя "все время отрицал, что там (в Украине. — Ред.) идет настоящая война, говорил, что это неправда".

