Поляк, который якобы не верил в войну и погиб в СИЗО в РФ, посещал акцию в поддержку Украины, - "Слідство.Інфо"

Журналисты нашли фото поляка Кшиштофа Галоса вместе с украинскими военными. Фотография сделана за несколько дней до исчезновения мужчины в городе Берислав Херсонской области. Также в его соцсетях есть фото, как он посещал акцию в поддержку Украины в Варшаве. Ранее в СМИ активно распространяли информацию о том, что Кшиштоф поехал в Украину, потому что "не верил в войну".

Об этом говорится в расследовании "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Путь Галоса в Украине

Журналисты воссоздали путь поляка, который попал в плен в Запорожской области и оказался в СИЗО №2 города Таганрог Ростовской области РФ. Освобожденные из плена подтвердили "Слідству.Інфо", что поляка там пытали до смерти.

Из источников среди правоохранителей редакция узнала, что Кшиштоф пересек польско-украинскую границу 14 апреля 2023 года через автомобильный пункт пропуска "Краковец". С 15 по 17 апреля его телефон фиксировался в Одессе, а с 17 по 18 — в Бериславе на Херсонщине.

С помощью программы по распознаванию лиц журналистам удалось найти фото Кшиштофа, сделанное именно в Бериславе. Рядом с Кшиштофом на нем есть двое бойцов Сил обороны.

Идентифицировать локацию по фотографии удалось благодаря зданию, на фоне которого позируют Кшиштоф и военные. В феврале 2023 года Медийная инициатива за права человека обнародовала фоторепортаж из Берислава, где видно, что на горсовете есть графическая надпись "1941-1945". Эта же надпись видна на селфи Кшиштофа с военными.

Далее поляк поехал в Запорожскую область, где пропал без вести 20 апреля 2023 года.

Российский плен и СИЗО

По запросу Интерпола украинская полиция начала поиски поляка и выяснила, что утром 20 апреля Кшиштофа останавливали украинские военные. Это произошло на блокпосту в селе Григоровка Запорожской области. Бойцы объяснили иностранцу, что дальше ехать опасно, а он ответил, что хочет проехать "к девушке во временно оккупированный Энергодар".

Кшиштофа развернули, но уже в тот же день он, очевидно, нашел другой путь проезда в оккупацию. Поляка задержали российские военные и отправили в следственный изолятор в Таганроге Ростовской области РФ. Источник "Слідства.Інфо" в России говорит, что в машину Кшиштофа, вероятно, было попадание. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось.

Сокамерники Кшиштофа рассказали мужчине о дне, когда видели Кшиштофа Галоса в последний раз. Это было в июле 2023 года. Россияне избили поляка так сильно, что к ногам прилипло много крови.

После этого избиения состояние Кшиштофа значительно ухудшилось, надлежащей медицинской помощи ему не оказывали.

"И где-то там через три-четыре дня мы утром слышим какой-то шум. Ребята говорят, мы сели завтракать, поляк еще так ломаным языком говорит: "Я, наверное, умру". А видим, что он такой бледный-бледный уже. И по камере очень трудно ходить, сидеть было, все болит, тело избито. Они говорят: "Да хоть немного поешь". И он ложку берет, в рот вставляет, у него каша вываливается изо рта. И начала течь слюна. Он потерял сознание. Они же начали звать на помощь. Говорят, когда из камеры его выносили, он уже начал качаться", - рассказал освобожденный из плена украинец на псевдоним Бритва.

Галос был на акции в поддержку Украины

Чтобы понять, действительно ли Кшиштоф Галос "не верил в войну в Украине", журналисты "Слідства.Інфо" промониторили его социальные сети, пытаясь понять, распространял ли мужчина нарративы российской пропаганды.

5 апреля 2023 года, за 9 дней до поездки в Украину, Кшиштоф Галос опубликовал видео из Варшавы. В тот день президент Украины Владимир Зеленский и тогдашний президент Польши Анджей Дуда выступали с речами на городской площади. Галос снимал это на телефон и подписал видео в своем фейсбуке так: "Вчера в Варшаве. Несмотря на низкую температуру, собралось много людей".

Никаких пророссийских высказываний на страницах Кшиштофа Галоса нет.

